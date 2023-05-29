Американцы: на подготовку пилотов к управлению F-16 уйдут годы

Американцы: Байдену просто нравится раздавать американское оружие всем подряд

В США заявили, что западные истребители не успеют прибыть на Украину для участия в контрнаступлении, пояснив, что F-16 больше относятся к "долгосрочной" обороне, пишет Breitbart. А читатели шутят: лето через неделю — не так много времени осталось для "весеннего наступления".

Оливер Лейн

В США заявили, что передовые западные истребители не успеют прибыть на Украину, чтобы принять участие в давно обсуждаемом весеннем наступлении, пояснив, что F-16 больше относятся к "долгосрочной" обороне.

В последние дни несколько европейских стран заговорили об обучении пилотов ВСУ управлению современными истребителями НАТО с целью их квалификации на платформе F-16 после того, как США, похоже, осторожно дали зеленый свет передаче истребителей Украине. Но в Пентагоне заявили, что Киев не получит их в ближайшее время, и нет никаких шансов на то, что западные истребители сыграют свою роль в давно задуманном, но еще не начавшемся весеннем контрнаступлении.

На этой неделе пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер ответил на шквал вопросов об истребителях F-16. Он заявил, что Киев не получит их в ближайшем будущем, и "речь идет о долгосрочных обязательствах перед Украиной. Истребители F-16 не будут иметь отношения к предстоящему контрнаступлению".

Бригадный генерал отметил, что ему неизвестно о начале какой-либо подготовки украинских пилотов на самолетах НАТО и вряд ли она начнется в ближайшие "недели или месяцы". Что касается фактической поставки самолетов — на данный момент Соединенные Штаты, похоже, не собираются напрямую поставлять Украине истребители F-16, но позволят европейским союзникам передать их из своих собственных, значительно меньших, запасов — по словам Райдера, они все еще находятся на стадии переговоров, и никаких сроков пока не определено.

Однако Соединенные Штаты окажут поддержку этим европейским странам в обучении украинских пилотов в Европе.

Несколько стран выразили заинтересованность в присоединении к тому, что Великобритания и Украина назвали "коалицией истребителей" в начале этого месяца. Хотя Великобритания сама не эксплуатирует F-16, основная часть обучения начинающих пилотов будет проводиться на реактивных учебно-тренировочных самолетах. По сообщениям, процесс подготовки от новичка до уровня F-16 на Украине может занять до двух лет.

Другие считают, что обучение уже опытных пилотов для перехода на новый тип истребителей пройдет гораздо быстрее и займет всего четыре месяца.

Нидерланды, Германия, Франция и Польша заявили, что будут обучать пилотов. Politico сообщает, что Нидерланды, скорее всего, станут первой страной, которая действительно передаст истребители F-16, так как их собственный парк самолетов должен быть заменен более новыми самолетами в следующем году.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель даже заявил, что обучение украинцев на F-16 уже началось, но несколько дней спустя Пентагон категорически опроверг это заявление.

Комментарии читателей

Say_it_ain't_so

Да, мир хочет избавиться от своих устаревших F-16 и заставить американских налогоплательщиков оплатить счет за новые.

Dave

Чем меньше мы будем отдавать деньги налогоплательщиков коррумпированной Украине, тем быстрее наступит мир.

StoneHendge

Лето уже через неделю — не так много времени осталось для "весеннего контрнаступления".

DubyaJD

Я полагаю, что на подготовку пилотов к управлению F-16 в боевых условиях могут уйти годы. И это при условии, что они говорят по-английски.

UNOwen

Кажется, Байдену просто нравится раздавать американское оружие всем подряд! Сначала Афганистану, теперь Украине.