РБК: Картаполов предложил создать объединенный штаб для охраны границы с Украиной

Глава комитета по обороне Госдумы отметил, что урегулирование правового статуса отрядов самообороны позволит их вооружить

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Объединенный штаб, координирующий работу всех представителей силовых ведомств по охране государственной границы с Украиной, следует создать в российских регионах, сообщил РБК в пятницу глава комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов.

В Белгородской области находится достаточное количество представителей силовых ведомств, однако они не сведены в единую систему, сказал генерал в разговоре с РБК.

"На мой взгляд, у нас был очень полезный исторический опыт, когда во время проведения антитеррористических операций на Северном Кавказе была создана структура, которая называлась Объединенная группировка войск. То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства для того, чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны", - пояснил Картаполов изданию.

Картаполов высказался относительно вооружения территориальной обороны и предложил создать подразделения при местных отделениях МВД или ФСБ, сообщается в материале РБК. Для того чтобы можно было вооружить отряды самообороны, нужно соответствующим образом урегулировать их правовой статус, отметил депутат.