В Финляндии испугались выхода РФ из соглашения о военных инспекциях

Финского генерала Нурми встревожил выход России из соглашения о визитах по военной оценке

Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций скажется на уровне доверия между странами. Об этом 24 мая заявил финский бригадный генерал Сами Нурми.

Он отметил, что данное соглашение имело большое значение.

«На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что всё происходит по договоренности», — приводит его слова Helsingin Sanomat.

Нурми указал, что личные встречи между военными и чиновниками имели свою ценность, так как после встречи легче проводить телефонные переговоры.

Как заявил генерал, решение Москвы является одним из примеров того, как страна «разрывает оставшиеся связи с западными странами, в то время как Запад сохраняет санкции». При этом из-за исчезновения связей страны-соседи отдалятся друг от друга еще сильнее. Он подчеркнул, что Россия всегда будет соседом Финляндии, поэтому необходимо найти общий язык в будущем, «хотя сейчас это очень непросто».

Накануне Финляндия получила уведомление России об отказе от проведения двусторонних военных инспекций.

Соглашение действовало с 2000 года. В соответствии с этим документом каждый год проводились инспекционные мероприятия в двустороннем формате.