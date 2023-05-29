Войти
ТАСС

Медведев допустил, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия

315
0
-1
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Дмитрий Астахов/ ТАСС

Замглавы Совбеза РФ отметил, что для его завершения необходимо уничтожить "природу нацистской власти" в Киеве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу власти нынешнего киевского режима. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни", - сказал Медведев. Он убежден, что при нынешнем режиме "будет три года перемирия, два года конфликта - и снова все повторится". "Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве", - убежден политик. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
03.04.2023
Медведев: "миротворцы", появившиеся на Украине без согласия РФ, должны быть уничтожены
04.01.2023
Как отношения с Китаем стали победой России
16.11.2022
Медведев: ООН стоило бы принять резолюцию о возмещении ущерба пострадавшим от США странам
12.02.2018
За океаном хотят ослабить Кремль и прихватить его оружейный рынок
28.10.2015
Вместо нефти Россия делает ставку на вооружения
14.07.2014
Россия лидирует на рынке боевых кораблей и средств ПВО
11.06.2009
Подводя итоги HeliRussia 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 09:55
  • 50201
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.05 09:37
  • 183
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны
  • 29.05 08:18
  • 13
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 29.05 07:57
  • 5
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 29.05 00:42
  • 1
В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности
  • 29.05 00:28
  • 1
В России заметили новый бронетранспортер
  • 28.05 19:24
  • 86
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.05 18:56
  • 2
Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
  • 28.05 18:12
  • 1
Интервью нового генерального директора УЗГА
  • 28.05 17:18
  • 1
Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила
  • 28.05 15:23
  • 2472
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.05 14:27
  • 5
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 28.05 09:05
  • 2
В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200
  • 28.05 04:44
  • 2
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут на два года