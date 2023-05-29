Медведев допустил, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия

Замглавы Совбеза РФ отметил, что для его завершения необходимо уничтожить "природу нацистской власти" в Киеве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу власти нынешнего киевского режима. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни", - сказал Медведев. Он убежден, что при нынешнем режиме "будет три года перемирия, два года конфликта - и снова все повторится". "Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве", - убежден политик.