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ТАСС

Guardian: Британия не вернет замороженные активы РФ до ее согласия на компенсацию Украине

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

По информации газеты, власти Соединенного Королевства вместе с коллегами из Евросоюза обсуждают возможность конфискации российских государственных активов

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Великобритания не вернет замороженные государственные активы РФ до тех пор, пока Москва не согласится выплатить Украине компенсацию за причиненный ущерб. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian со ссылкой на британских чиновников.

По ее сведениям, власти Соединенного Королевства вместе с коллегами из Евросоюза обсуждают возможность конфискации российских государственных активов, однако никакого решения на этот счет пока не было принято. Ряд депутатов правящей Консервативной партии, представители оппозиционной Лейбористской партии и правительство Украины выступают за полную конфискацию российских активов в Великобритании, которые в прошлом году оценивались в £26 млрд ($32 млрд по текущему курсу), и передачу их напрямую Киеву для восстановления страны после конфликта.

В то же время, как подчеркнуло издание, на Западе становится все более популярна альтернативная, "менее рискованная с юридической точки зрения" стратегия, согласно которой западные страны будут удерживать российские активы до тех пор, пока РФ не согласится на компенсацию Украине. В The Guradian добавили, что британское правительство отказывается брать на себя обязательства по экспроприации размещенных в королевстве средств ЦБ РФ, опасаясь создания прецедента, который парализует международную финансовую систему и спровоцирует контрмеры в отношении Великобритании.

Во вторник в комитете по иностранным делам Палаты общин британского парламента на экспертном уровне состоялось обсуждение вопроса послевоенного восстановления Украины. В нем принял участие специализирующийся на публичном международном праве профессор колледжа Святой Анны Оксфордского университета Антониос Цанакопулос, который заявил, что конфискация российских государственных активов, в отличие от их заморозки, стала бы нарушением международного права, поскольку суверенные активы РФ обладают иммунитетом. При этом, по его словам, решение о заморозке российских активов должно быть временным.

Замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти 18 мая заявил, что Великобритания и ее союзники изучают на предмет соответствия национальным законодательствам и международному праву идею о передаче Украине замороженных средств РФ. Он напомнил, что в опубликованных в феврале и апреле совместных заявлениях лидеров стран Группы семи указывалось, что Россия не будет иметь доступ к замороженным активам до тех пор, пока не восстановлена территориальная целостность Украины. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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