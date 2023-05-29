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Россия оставила Европу позади. И вот в чем

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Французские солдаты в Банги, ЦАР
Французские солдаты в Банги, ЦАР.
Источник изображения: © AP Photo / Jerome Delay

Ouest-France: Россия обогнала Европу по расходам на оборону

Российская "угроза" и сложная обстановка на Украине уже давно заставили страны НАТО начать наращивание военного бюджета. Тем не менее они не преуспели: несмотря на все усилия, европейские члены альянса по-прежнему вкладывают в оборону меньше, чем Москва, пишет Ouest-France.

Обсуждаемый в Национальном собрании новый закон о военном программировании (LPM) предусматривает оборонные расходы в размере 413 миллиардов евро на период 2024-2030 годов. Своего рода рекорд. В остальных странах военные затраты неуклонно росли в последние годы и достигли 2,24 триллиона долларов в 2022 году. Характерна ли эта тенденция для Франции?

Франция занимает одно из первых мест в мире по финансированию своей армии. В конце января Эммануэль Макрон объявил о рекордном военном бюджете. Закон о военном программировании (LPM), который в настоящее время обсуждается в Национальном собрании, предусматривает выделение 413,3 миллиарда евро на период с 2024 по 2030 год. Правительство надеется, что до конца текущего пятилетнего срока военные расходы достигнут 2% ВВП государства. Такое обязательство взяли на себя главы стран — членов НАТО в 2018 году. С 2015 года эта статья бюджета не перестает расти во всем мире. "В 2022 году расходы достигли 2,24 триллиона долларов, или 2,2% мирового ВВП", — говорится в опубликованном в понедельник 24 апреля отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Занимает ли Франция достойное место среди держав, инвестирующих в свою армию больше всего, с учетом ее оборонного бюджета, эквивалентного 1,94% национального ВВП? Чтобы выяснить это, вечернее издание Ouest-France проанализировало данные, обнародованные Всемирным банком и SIPRI.

Франция — не та страна, которая больше всех инвестирует в свою армию…

Используя данные, опубликованные SIPRI за 2022 год, мы сравнили военные расходы каждой страны с их ВВП. Полученные таким образом проценты позволяют выявить те государства, которые по данному показателю предоставляют больше всего средств армии. По информации SIPRI, страны Ближнего и Среднего Востока, а также Россия и США инвестируют от 3% до 7% своего ВВП.

...Но в Европе Франция является одним из государств, уделяющих наибольшее значение данному вопросу

В 2022 году Франция инвестировала в армию 1,94% своего ВВП, что больше, чем вложили ее соседи — Швейцария, Люксембург, Италия, Бельгия, Испания и Германия. В Европе "инвестиции, предназначенные для армии, показали самый большой ежегодный прирост за последние 30 лет: более чем на 13% по сравнению с 2021 годом", отмечается на сайте Toute L’Europe.

"Хотя украинский конфликт, безусловно, повлиял на решения об увеличении военных расходах в 2022 году, опасения по поводу российской „агрессии“ появились гораздо раньше, — заявил сотрудник SIPRI Лоренцо Скараццато. — Многие государства бывшего Восточного блока более чем удвоили свои оборонные затраты с 2014 года, когда Россия присоединила Крым". В период с 2021 по 2022 год военный бюджет Украины увеличился в десять раз, с 3,2% до 33,6% ВВП.

Военный бюджет Франции остается одним из самых важных в мире

В мировом масштабе более половины военного бюджета распределяется между двумя странами. США концентрируют 39% мировых расходов с 877 миллиардами долларов, вложенными в армию в 2022 году. На Китай с его бюджетом в 292 миллиарда долларов приходятся 13% мировых затрат. Франция занимает восьмое место.

Автор: Ева Лерэ (Eva Leray)

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