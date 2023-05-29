Финны начали ощущать решительный настрой России. Они встревожены

Финский дипломат: курс России на самоизоляцию вызывает тревогу

Россия расторгла двустороннее соглашение с Финляндией о ежегодных военных инспекциях, пишет Helsingin Sanomat. Это негативно скажется на уровне доверия стран друг к другу, считает дипломат Рене Нюберг. Он утверждает, что это Москва взяла курс на изоляцию от других стран.

Петья Пелли (Petja Pelli)

Неожиданное заявление России о прекращении ежегодных военных инспекций между Финляндией и Россией негативно скажется на уровне доверия стран друг к другу. Однако пока этот шаг ни на что не повлияет. Это мнение руководителя подразделения национальной обороны, бригадного генерала Министерства обороны Финляндии Сами Нурми (Sami Nurmi).

"На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности", — говорит Нурми.

23 мая стало известно, что Россия расторгла двустороннее соглашение с Финляндией о дополнительных военных оценочных визитах. По сообщению МИД, Финляндия получила информацию, что Россия выйдет из соглашения 1 июня.

Соглашение, подписанное в 2000 году, предусматривало ежегодные оценочные визиты по обе стороны границы. Финские представители имели возможность посетить военные объекты в России, а российские представители имели возможность своими глазами увидеть финские объекты. Проведение визитов было приостановлено во время пандемии коронавируса. После начала спецоперации России на Украине военные инспекции тоже не проводились. Поэтому выход России из соглашения не меняет текущей ситуации.

По словам Сами Нурми, соглашение все же имело большое значение. "Попросту говоря, идея заключалась в том, чтобы знать, что делает сосед. В той мере, в какой он сам хочет рассказать, — описывает Нурми. — Страны приглашают друг друга в гости и рассказывают, что они планируют и что делают".

Сегодня информацию о вооружении и передвижении войск соседней страны можно получить с помощью спутниковых снимков и других технологий. Однако, по словам Нурми, это не отменяет информативности визитов. Личные встречи между военными и чиновниками также имели свою ценность: "После встречи телефонные переговоры проводить легче".

Нурми считает заявление России лишь одним из примеров того, как страна разрывает оставшиеся связи с западными странами, в то время как Запад сохраняет санкции. Эту позицию разделяет и опытный дипломат Рене Нюберг (René Nyberg). "Россия изолирует себя от остальных стран", — подытоживает он.

Нюберг был послом Финляндии в Москве и Берлине. Он готовил доклад по заказу МИД о том, как вступление в НАТО может повлиять на Финляндию.

По словам Рене Нюберга, российские власти сейчас создают в глазах граждан образ России как "осажденной крепости". Они также говорят, что все, особенно "коллективный Запад", настроены против России. Если следовать этой логике, неудивительно, что страна разрывает немногие оставшиеся связи. Рене Нюберг подчеркивает, что одним из шагов на этом пути стал выход России из Договора по открытому небу, соглашения о наблюдательных полетах, еще в январе 2021 года.

Не так давно Финляндия столкнулась с менее масштабными действиями со стороны России: аннулирование виз на восточной границе и замораживание счетов дипломатических представительств Финляндии в России.

Спецоперация России на Украине понизила доверие стран ЕС и НАТО к России до нового минимума по сравнению с тем уровнем, который был достигнут после присоединения Крыма к России весной 2014 года. Действия России на Украине вызвали в Финляндии резкое осознание происходящего. В частности, финны заявили о широкой поддержке членства в НАТО.

Можно было думать, что отношения Запада и России не могут стать хуже. Однако Нурми и Нюберг все же солидарны в том, что дальнейшая самоизоляция России является тревожным вариантом развития событий. "Ничего хорошего за этим не последует", — уверен Нюберг.

Если исчезнут и немногие оставшиеся личные контакты, страны-соседи отдалятся друг от друга еще сильнее.

"Россия всегда будет нашим соседом. Мы каким-то образом должны найти общий язык в будущем, хотя сейчас это очень непросто", — считает Нурми.