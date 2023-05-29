Кто подталкивает и провоцирует украинское наступление

Анализ прогнозов и военно-политических последствий СВО

Возможное наступление (которое почему-то часто именуют «контрнаступлением») Вооруженных сил Украины (ВСУ) – центральная тема не только российских медиаресурсов, но и зарубежных, прежде всего американских.

Глава информационного агентства «Катюша» Андрей Цыганов пишет, что анонсированное наступление ВСУ – это в первую очередь психологическая атака, организованная украинским ЦИПсО (центром информационно-психологических операций).

Глава ВЧК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что «контрнаступление» уже началось – с недавних действий украинских войск в Артемовске по «продавливанию флангов» к северу и югу от города. Это мнение подтверждается и некоторыми военными экспертами, акцентирующим внимание на старте активной фазы наступательных действий ВСУ.

Однако президент Украины Владимир Зеленский, выступая в различных аудиториях в ходе своего турне по Европе, убеждает, что подготовка к наступлению еще не завершена и ВСУ требуются дополнительные ресурсы.

Такое разнообразие точек зрения и подходов в восприятии военно-политической обстановки затрудняет понимание и оценку происходящего. Между тем потребность в углубленном анализе и прогнозировании сохраняется.

ТЕХНОЛОГИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ДИАГНОСТИКИ

Как оценивать заведомо неполную сумму известных нам реалий – и высказываемые прогностические оценки, в которых, напротив, недостатка нет?

Выходя за рамки количественного подсчета баланса сил и средств. И при этом вычленяя взаимоисключающие факторы, воздействующие на военно-политическую ситуацию на украинском театре военных действий (ТВД).

Что в данном конкретном случае имеется в виду? С одной стороны, факторы и обстоятельства, подталкивающие киевский режим к наступлению. С другой стороны, факторы, препятствующие его проведению и даже подготовке.

Можно предварительно отметить, что побуждают киевский режим к наступлению:

во-первых, осознание обязательств перед зарубежными спонсорами Украины и ее Вооруженных сил и прямо высказываемые требования американцев, западноевропейцев и руководства блока НАТО;

во-вторых, милитаристский и русофобский настрой широких слоев украинского общества, высокая степень его «наэлектризованности» и приверженности идее продолжения военных действий, а также подогреваемая властями и прессой ненависть к России и всему русскому. Примеры широко известны.

ОПРОС УКРАИНСКИХ СОЦИОЛОГОВ

О зомбированности киевским режимом широких слоев общества свидетельствует тот факт, что большинство украинских респондентов (64%) считают, что Украина должна пытаться освободить всю территорию бывшей Украинской ССР, включая Крым – даже если это повлечет за собой риск уменьшения поддержки со стороны Запада и риск более длительной войны.

При этом данные, полученные киевскими социологами, нет оснований переоценивать и абсолютизировать. Однако нет оснований эти данные и недооценивать, поскольку это – незаменимый источник информации в количественной форме и упаковке. Просто необходимо критическое восприятие этих данных и введение неких поправочных коэффициентов – на тоталитаризм режима Зеленского, на условия военного времени, на понятный в этих условиях конформизм респондентов.

С учетом всех этих оговорок требуется квалифицированная интерпретация – в том числе того факта, что несмотря на разрушение инфраструктуры во многих украинских городах, 71% украинских респондентов однозначно и категорично заявляют о необходимости продолжения вооруженной борьбы, даже если обстрелы продолжатся.

Тренд на усиление гражданской идентичности, фиксируемый Институтом социологии Национальной академии наук (НАН) Украины с 2000 года, продолжился и в 2022–2023 годах, когда Российская Федерация для защиты жителей Донбасса задействовала свои Вооруженные силы.

Соответствующий вид идентичности вырос с 62,6% в 2021 году до 79,7% в 2022 году. Все остальные виды территориально-гражданских идентичностей оказались представлены на Украине очень слабо.

85% опрошенных жителей этой страны, отвечая на вопрос о самоидентификации, чаще всего выбирают среди возможных вариантов: «гражданин Украины».

На этом фоне повысились и оценки украинскими респондентами эффективности Украинского государства – с преимущественно отрицательных в 2021 году (55,8% отрицательных оценок против 6,6% положительных) на преимущественно положительные в 2022 году (46,6% положительных оценок против 26,1% отрицательных).

По итогам всеукраинских опросов Киевский международный институт социологии настаивает на высокой сплоченности украинского общества. И даже отмечает преодоление давних межрегиональных разногласий по отдельным вопросам – например, по внешнеполитическому вектору. При этом отмечается будто бы очевидный для украинцев «факт проигрыша российской пропаганды в интерпретации войны» (тут кроме уже упомянутых факторов нужно делать огромную поправку на информационную изоляцию украинского общества и монополизацию украинских массмедиа киевским режимом).

При всем при этом отмечается, что «население Украины вполне разделяет «проукраинский» взгляд» на военные действия. И этот вывод, при всех поправках и оговорках, не приходится ставить под сомнение.

Сохраняется высокий уровень доверия к Вооруженным силам Украины (ВСУ), ее правительству и Верховной раде. Просматривается высокий уровень единомыслия в отношении необходимости и возможности вступления в Евросоюз и в НАТО.

Таким образом, нет никаких оснований сравнивать ситуацию на Украине в 2022 году с ситуацией в фашистской Германии в 1945 году – хотя ряд российских пропагандистов на основе такого посыла предлагают наращивать силовые действия против украинских либералов-западников, инструментами в руках которых стали бандеризация, милитаризация и русофобия.

С ЧУВСТВОМ НЕИЗБЕЖНОСТИ И ОБРЕЧЕННОСТИ

Активность украинских либералов-западников во многом подпитывается из-за рубежа, прежде всего из Соединенных Штатов.

Обладая огромным информационным потенциалом и практически неограниченными финансовыми ресурсами, США способны влиять на мировое общественное мнение – и целенаправленно на него влияют, пытаясь подчинить его американским интересам.

Анализируя американские публикации, выступления и интервью государственных деятелей, невольно обращаешь внимание на категоричность и безапелляционный тон американских заявлений, оценок и выводов. На зомбирующий характер выступлений государственного секретаря США Энтони Блинкена и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли. На упорное проталкивание идеи (при игнорировании возможных масштабных жертв со стороны ВСУ), что любой ценой Украина может и должна победить Россию.

Несмотря на то что конкретные даты начала наступления не называются, и даже напротив, подчеркивается право самой Украины определять даты и конкретные направления атак, тем не менее очевидно последовательное и планомерное давление на руководство Украины и подталкивание его к «контрнаступлению».

Фактически формируется русло необходимых действий с помощью категоричных и жестких требований. Такие требования были высказаны госсекретарем США Энтони Блинкеном (в интервью телеканалу Fox News 2 мая, а также на мероприятии по случаю Всемирного дня свободы прессы 3 мая 2023 года, организованном Washington Post Live). Ранее подобные требования высказывались председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли в интервью изданию Foreign Affairs.

Журналист-аналитик Роберт Кларк запугивает международную общественность тем, что «без украинского контрнаступления Путин выиграет войну». Впрочем, в данном случае это лишь один голос из хора.

Все эти декларации для широкой публики – разумеется, лишь верхушка айсберга. Давление на политическое и военное руководство Украины по непубличным каналам должно быть гораздо более сильным. И в итоге министр обороны Украины Алексей Резников обреченно признает, что «контрнаступление неизбежно» (в интервью японскому информационному агентству Kyodo News 1 мая).

Формируется информационная картина неизбежности и неотвратимости грядущих событий. Хотя сил и средств у киевского режима для наступления явно недостаточно, о чем свидетельствуют самые разные публикации разных авторов. Например, специалиста по России профессора Марка Галеотти в статье для британской Sunday Times 29 апреля, где идет речь о многих проблемах, с которыми сталкиваются украинцы, совершенно не готовые, по словам Галеотти, к предстоящему наступлению.

О том, что украинский конфликт практически подходит к концу, хотя Киев предпринимает отчаянные и неподготовленные попытки организовать «контрнаступление», пишет в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.

ФАКТОРЫ УМЕНЬШЕНИЯ ШАНСОВ НАСТУПЛЕНИЯ

Украинские пропагандисты и социологи не любят говорить о тенденциях брожения в разных слоях украинского общества. Однако такие тенденции тоже имеют место.

Прежде всего нарастает беспокойство, что чиновники наживаются на войне и разворовывают западное оружие. Полгода назад так думали 29% опрошенных жителей Украины, и с тех пор у них не появилось оснований для других оценок и мнений – скорее наоборот.

Президент Украины Владимир Зеленский и лица из его ближайшего окружения все как один стали долларовыми миллиардерами в течение 2022 года. Состояние мэра Киева Виталия Кличко составляет на начало 2023 года «всего» 800 млн долл., однако оно также выросло за этот год весьма значительно – со 150 млн в начале 2022-го.

Еще одним поводом для беспокойства украинцев является то обстоятельство, что команда Владимира Зеленского не уделяет должного внимания бойцам ВСУ, территориальной обороны и другим защитникам Украины. Полгода назад так считали, по данным киевских социологов, 24% респондентов в ходе всеукраинского опроса. Однако тенденция видится устойчивой.

Среди поводов для тревоги отметим и подозрения насчет опасности серьезных конфликтов между политическим и военным руководством Украины. Этим были обеспокоены 14% украинских респондентов в конце 2022 года. И сегодня у них мало оснований полагать иначе.

От 13% до 18% украинских респондентов испытывают тревогу, что западные страны могут сократить помощь Украине и ее поддержку по причине накопившейся усталости от непомерных претензий и настойчивых требований команды Зеленского.

Все эти тенденции, несмотря на динамичность внутриполитической обстановки на Украине и изменчивость некоторых количественных измерений, просматриваются на протяжении продолжительного периода времени.

На этом фундаменте есть основания прогнозировать нарастание в украинском обществе внутриполитического брожения и тревоги. Особенно на фоне заметных на публичном уровне противоречий группировки президента Владимира Зеленского с группировками главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, киевского мэра Виталия Кличко, бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Внутриполитическая обстановка на Украине в значительной мере определяет и обстановку на украинском ТВД. Однако при обсуждении факторов противодействия возможному украинскому «контрнаступлению» прежде всего целесообразно отметить чисто военные составляющие: дефицит необходимого вооружения и снарядный голод. А также попытки их сокрытия с помощью расширения масштабов манипуляций – и не только с помощью информационных фейков, но и с использованием муляжей тяжелой военной техники и вооружения.

ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ

Первое. Несмотря на недостаточное количество сил и средств у вооруженных формирований Украины по состоянию на середину мая 2023 года, попытка «контрнаступления» с высокой степенью вероятности состоится. Поскольку Запад требует хоть какой-то отдачи от своих инвестиций в Украину в обмен на продолжение щедрой военной помощи.

Второе. Вероятный провал «контрнаступления» может привести к государственному перевороту на Украине. О неудовлетворенности Владимиром Зеленским как главой государства, в частности, все смелее и чаще пишут и говорят депутаты Верховной рады.

При этом после отстранения Зеленского к власти может прийти еще более радикальная и воинственная группировка Валерия Залужного, поддерживающая постоянное взаимодействие с военно-промышленным комплексом США.

Есть и другие темы, о которых надо говорить сегодня, обсуждая факторы и тенденции военно-политического прогнозирования:

– потенциал противодействия специальной военной операции России на Украине – в том числе ресурсы жизнеспособности киевского режима, включая политические и эмоционально-психологические;

– укорененность националистических и русофобских идей и степень зомбированности украинского общественного мнения западными и либеральными идеями.

Но это темы для отдельных публикаций.

Сергей Першуткин

Сергей Николаевич Першуткин – действительный член Академии военных наук, доктор социологических наук.