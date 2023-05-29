Реактивная артиллерия ставит рекорды

Снаряды дальнобойных систем достают с континента до острова Тайвань

Ближе к концу XX века китайские военачальники переосмыслили накопленный опыт и задали местным конструкторам новое направление деятельности – создание дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенного могущества. К настоящему времени КНР считается законодателем мод в данном направлении.

Первым побудительным мотивом стало появление в мире новых моделей в калибре 220–227 мм.

Так, в 1975 году на вооружение Советской армии принимается 9К57 «Ураган», укомплектованный реактивными снарядами калибра 220 мм с максимальной дальностью пуска почти 36 км. Через несколько лет США создают собственную систему М270 MLRS, стреляющую снарядами калибра 227 мм на расстояние 32 км (снарядом М26) и 45 км (М26А1).

Оценив возможности «Урагана» и MLRS, китайские военачальники пришли к выводу, что данное направление перспективно с точки зрения потенциала повышения дальности до значений, позволяющих обстреливать с континентального побережья остров Тайвань. Тогда НОАК получает дополнительную возможность оказания мощного огневого воздействия на армию мятежников в случае вооруженного конфликта. Для правительства в Пекине тема «объединения родины» имеет особое значение. Поэтому все направления, способствующие реализации соответствующего плана «объединения», получают необходимые ресурсы для практической реализации задуманного.

Первым практическим шагом в выбранном направлении стало создание РСЗО WM-80 и WM-120 с реактивными снарядами калибра 273 мм. Для них разработано несколько типов снарядов, в том числе с повышенным содержанием смесевого топлива за счет снижения массы боевой части. В таком случае дальность возрастает до 80 и 120 км соответственно, что нашло отражение в цифровых индексах вышеупомянутых систем.

Китайская промышленность основательно готовилась к запуску WM-80 и WM-120 в массовое производство. Однако дело свелось лишь к малой серии для иностранных заказчиков – Иордании и Армении. А вот главный заказчик отказался приобретать подобную технику, поскольку по линии военно-технического сотрудничества с Россией ему открылась альтернатива в лице системы «Смерч». Она стреляет ракетами калибра 300 мм.

Доподлинно неизвестно, закупил ли Китай у России или нет какое-то количество пусковых установок БМ-30 и снаряды к ним? Обе стороны официально подтверждали лишь факт «взаимовыгодного сотрудничества» между китайскими оружейниками и специалистами НПО «Сплав». Так или иначе это позволило вывести специализированные местные предприятия на качественно новый уровень.

На основе технологий РСЗО «Смерч» китайская промышленность стала выпускать несколько моделей собственной разработки. Самой близкой по конструкции к российскому аналогу выступает система Туре 03 (заводской индекс PHL-03, экспортный вариант АR-2). Она имеет одинаковое со «Смерчем» количество трубчатых направляющих в количестве 12 штук. Внешне китайский вариант от российского отличается лишь типом шасси: вместо изделия марки «МАЗ» используется его китайский аналог. Выпущено порядка 200 единиц, включая 40 по заказам Эфиопии и Марокко.

Интересно, что специально на экспорт предлагалось иное исполнение боевой машины – А100 с сокращенным до десяти числом направляющих. Заказчиком выступил Пакистан. Согласно официальному сообщению 2019 года, местная компания SUPARCO налаживает выпуск варианта А100, специально созданного на соответствие требованиям пакистанских военных. Развитие данной линии нашло отражение в разработке улучшенных систем А200 и А300. Они отличаются системой управления огнем и ракетами повышенной точности (за счет использования спутниковой навигации) и дальности (согласно сообщениям СМИ, до 290 км).

Белоруссия в 2016 году наладила выпуск на своей территории варианта А200 под собственным названием «Полонез» с пусковой установкой на восемь снарядов калибра 300 мм. Особенность данной системы состоит в использовании шасси МЗКТ Минского автозавода. Кроме того, белорусская промышленность освоила производство ракет нескольких модификаций, в том числе рассчитанных на предельную дальность пуска 300 км. В 2018 году партия РСЗО «Полонез» поступила в Азербайджан.

Заметим, что первоначально в рекламных проспектах фирмы-разработчика А100 указывалась дальность стрельбы 100 км. В то же самое время для во многом похожей модели Туре 03 она давалась равной 130 км. С тех пор цифры неоднократно корректировались и к настоящему времени достигли 290–300 км. Заметим, что бывший руководитель НПО «Сплав» Николай Макаровец подверг сомнению достижимость столь высоких показателей для реактивных снарядов калибра 300 мм, созданных на уровне технологий начала XXI века. При этом ряд экспертов считает, что выйти на показатель 300 км можно лишь при использовании в конструкции снаряда дополнительной энергетической установки, которая вводится в действие после выхода ракеты на большие высоты, где атмосфера разряжена.

Достигнуть приемлемой точности стрельбы на предельной дальности можно только лишь за счет применения системы наведения на конечном участке траектории. Такое возможно, в частности, за счет коррекции по спутниковым сигналам космической группировки «Бэйдоу» или ее российского аналога ГЛОНАСС. В данном случае речь идет о поражении стационарных целей с заранее известными координатами.

Разработкой перспективных РСЗО и боеприпасов к ним занимаются несколько китайских фирм, причем работы могут вестись независимо.

Параллельно с семейством Туре 03/А100/А200/А300 развивается другое, марки «WS». Разработанный в начале XXI века вариант WS-1В с четырьмя трубчатыми направляющими диаметром около 12 дюймов имел предельную дальность стрельбы 180 км. Он понравился Турции, где налажен лицензионный выпуск под обозначением Т-300 «Касигра». На экспорт предлагается вариант WS-64, пусковая установка которого может использоваться не только для пуска реактивных снарядов калибра 12 дюймов, но и противокорабельных ракет.

Пусковая установка РСЗО WS-2 имеет шесть стволов для ракет калибра 400 мм. Рекламные данные содержат утверждение, что предельная дальность стрельбы составляет 200 км для варианта WS-2В и 400 км для модели WS-2D. Говорится о способности системы запускать управляемые ракеты, барражирующие боеприпасы и даже противолодочные управляемые ракеты (справедливо для варианта WS-3).

Какими бы фантастическими способностями ни наделяли китайские разработчики свои системы, лишь некоторые из них пошли в серию и нашли заказчиков в лице НОАК и зарубежных стран. Возможно, называя откровенно завышенные цифры, фирмы-производители пользуются ими в качестве наживки, стараясь привлечь внимание потенциального покупателя.

Вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что в новом веке Китай решительно расстался с ролью «догоняющего» при разработке РСЗО повышенного могущества. К настоящему времени КНР прочно вошла в число стран, выпускающих самые передовые системы подобного рода.

Наиболее современной разработкой китайских специалистов считается система Туре 16 (PHL-16) с пусковой установкой модульного принципа. Она может нести на выбор либо десять направляющих для реактивных снарядов калибра 300 мм, либо восемь для таковых калибра 370 мм. Альтернативной «полезной нагрузкой» выступает комплект из пары баллистических ракет оперативно-тактического класса с дальностью полета полтысячи километров.

Согласно зарубежным источникам, к настоящему времени выпущено полсотни серийных изделий семейства Туре 16. Рассуждая о перспективах подобных систем, надо понимать, что их появление и развитие в Китае связано с желанием местных военачальников получить инструмент воздействия на мятежников в случае высадки десанта на Тайвань.

В таком случае дальнобойные РСЗО смогут поражать цели на острове из глубины территории КНР. Такое наблюдение подтверждается тем фактом, что дальнобойными реактивными системами оснащается 1-я бригада РСЗО, действующая под контролем Восточной зоны боевого командования, а также 2-я бригада РСЗО, расквартированная на территории Южной зоны боевого командования.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.