Артемовск освобожден, на очереди Марьинка и Авдеевка

Добровольцы штурмовых отрядов подняли российский флаг еще над одним городом Донбасса

Министерство обороны РФ в сводке от 21 мая подтвердило информацию об освобождении Артёмовска (переименован киевскими властями в Бахмут), о чем первым в полдень предыдущего дня во всеуслышание сообщил руководитель частной военной компании «Вагнер» (ЧВК «Вагнер»). Согласно подсчетам Евгения Пригожина, операция по взятию города заняла 224 дня. При этом «Вагнер» полностью выполнил задачи, поставленные командованием Объединенной группировки Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Пригожин поблагодарил Верховного главнокомандующего ВС РФ (а заодно и министра обороны) за оказанное доверие. На следующий день пресс-служба президента России передала ответные слова благодарности Владимира Путина сотрудникам ЧВК и взаимодействовавшим с ними военнослужащим регулярных частей Российской армии. Отличившихся добровольцев штурмовых отрядов и военнослужащих обещали представить к государственным наградам.

Вместе с тем в Кремле пока никак не отреагировали на очередные (как всегда, весьма резкие) высказывания Пригожина по теме «снарядного голода».

Выступая 20 мая, руководитель ЧВК «Вагнер» снова посетовал, что потребный расход боеприпасов рассчитывается специалистами МО РФ по методике, составленной Генеральным штабом ВС РФ еще в 2017 году. По его мнению, расчеты делаются на основе статистики прошлых войн и не соответствуют характеру противоборства с таким сильным и высокотехнологичным противником как Вооруженные силы Украины (ВСУ).

По словам Пригожина, сотрудники ЧВК «Вагнер» покинут Артемовск 25 мая, с тем чтобы отдохнуть и восстановить боеготовность.

Интересно заметить, что военное ведомство не только не стало комментировать выступление руководителя ЧВК «Вагнер», но даже не решилось поименовать воинские части и подразделения регулярной армии, отличившиеся на Артемовском тактическом направлении. Между тем есть полное понимание, что такие части и подразделения в составе ВС РФ имеются. Некоторые из них упоминались в ежедневных сводках МО РФ, когда шла речь об отражении контрударов ВСУ на северном и южном флангах проведения Артемовской операции.

Словом, с точки зрения медиаэффекта, все лавры от успешного завершения крупной (если судить по привлеченным силам и средствам, а также продолжительности) общевойсковой операции достались добровольцам штурмовых отрядов. При этом взятие Артемовска произошло ровно год спустя завершения штурма Мариуполя, что стало первой крупной победой Российской армии в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Интересна реакция украинской стороны. Напомним, что организованную сдачу в плен нескольких тысяч военнослужащих ВСУ и сотрудников МВД Украины (в число которых также входили головорезы так называемых националистических формирований типа запрещенного в РФ полка «Азов»), проходившую в течение нескольких дней на территории комбината «Азовсталь», там называли малопонятным словом «экстракция». Подобного позора гарнизону Бахмута удалось избежать, но какой ценой! Суммарные потери армии, национальной полиции, Службы безопасности Украины, а также пограничных войск и территориальной обороны оцениваются порядка 40 тыс. человек только убитыми и тяжелоранеными. А сколько военнослужащих получили ранения и отправились на долечивание в глубокий тыл? Таких, по всей видимости, сегодня никто не в состоянии даже примерно просчитать.

Киев с трудом признает поражение своей армии в Артемовске. Так, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский (высказавшийся вскоре после выступления Пригожина со своими бойцами на фоне домов последней улицы города) заявил, что окраины Бахмута все еще «под контролем» его сослуживцев.

«Несмотря на то что мы сейчас контролируем окраины города, значение его обороны не теряет смысла. В дальнейшем это предоставит нам возможность входа в город, когда произойдет смена оперативной обстановки на фронте», – сказал он. Номинально на этом направлении командование ВСУ все еще держит до 15 бригад и полков. Вопрос только в том, какие из них сохраняют боеспособность после прохождения через «бахмутскую мясорубку»?

Сырский, конечно, знал реальное положение дел по состоянию на вечер 20 мая, но дипломатично оставил возможность прямо и честно сказать о нем высшему должностному лицу государства. Президент Украины Владимир Зеленский путешествует по миру: посетив ряд стран Западной Европы, он затем на французском самолете отправился на Арабский Восток, а оттуда, уже американским самолетом, – в Японию. Прибыв в Хиросиму по приглашению глав «большой семерки» (G7), он сказал подкараулившим его журналистам буквально следующее (далее выдержки из его цитат на ленте Reuters): «На сегодняшний день Бахмут есть только в наших сердцах. На этом месте ничего нет. Это трагедия».

Интересен и другой факт. Сводка МО РФ от 20 мая хотя и вышла на пару часов позже сообщения Пригожина, не содержала подтверждения его словам о полном освобождении Бахмута. «На Артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями Южной группировки войск», – говорится в документе.

Признание случившегося факта пришло с Фрунзенской набережной лишь утром 21 мая. «На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовск», – сказано в соответствующем сообщении военного ведомства.

Одновременно с этим МО РФ дало информацию и по другим направлениям. Тогда суточные потери Бахмутовского гарнизона противника оценивались в сотню солдат и офицеров, на соседнем Донецком направлении они составили «до 210 украинских военнослужащих». Это свидетельствует о том, что российское командование теперь уделяет больше внимания вытеснению противника от Донецка дальше на запад, для чего сначала нужно полностью освободить Марьинку и Авдеевку.

Об активизации боев под Донецком сообщает и украинская сторона. Сводки Генштаба ВСУ говорят о «десятках атак» противника в районе Марьинки, причем Российская армия «начала фланговые обходы обороны ВСУ». Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что ранее российские подразделения «уперлись в сильную оборону» внутри жилых кварталов, после чего «направили свои усилия на фланги вокруг города – на севере и юге».

Освобождение Марьинки и Авдеевки необходимо, чтобы снизить возможности ВСУ по огневому воздействию на столицу ДНР из ствольной артиллерии. В отдельные дни украинская сторона выпускает до сотни снарядов по Донецку и его пригородам.

Одновременно она усиливает огневое воздействие на Луганск, достаточно удаленный от линии фронта для обстрела полевой артиллерией. Это стало возможным 12 мая, когда ВСУ впервые применили крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией. Они сбрасываются с самолетов, как и управляемые авиабомбы американского производства GBU-32. О перехвате первой такой цели силами ПВО говорится в сводке МО РФ от 20 мая.

Получив Storm Shadow, киевский режим может наносить авиационные удары на всю глубину новых территорий РФ. Чем он воспользовался, выпустив несколько ракет по Мариуполю 20 мая, в годовщину освобождения города Российской армией.

Владимир Карнозов