Атаковавшие Белгородскую область диверсанты разгромлены

Военного значения вылазка не имеет, но пару дней продержала местных жителей в страхе

Украинские вооруженные формирования 22 мая 2023 года совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Артиллерийскому обстрелу подверглись международный пункт пропуска Козинка, жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры. В результате работы российской ПВО часть выпущенных противником снарядов и корректирующих их огонь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты. Одним обстрелом – а они за время специальной военной операции (СВО) стали обыденными – дело не ограничилось. На это раз Белгородская область была атакована группой диверсантов.

Рейду диверсантов не помешала «засечная черта», о создании которой региональные власти сообщили в марте. Стоимость этой сети укреплений составила около 10 млрд руб.

Диверсанты просто объехали «засечную черту» по шоссе, которое связывает приграничные населенные пункты. Сразу после обстрела киевский режим отдал команду на проведение заранее подготовленной информационно-психологической операции.

В соцсетях стали публиковаться сообщения о том, что на территорию Белгородской области с Украины якобы вошла крупная диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая ведет бой на погранпереходе Грайворон, причем в атаке участвует бронетехника.

В мессенджерах появились видеоролики, на которых видны люди в военной форме одежды, якобы въезжающие на территорию РФ, а также записи с БПЛА, запечатлевшие, как танк проезжает на территорию погранперехода. Параллельно гражданам стали поступать звонки с разных номеров о необходимости эвакуации.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в Белгородской области «действуют» бойцы «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» (обе организации в России признаны террористическими, их деятельность на территории нашей страны запрещена). Представители этих организаций опубликовали в сети интернет несколько видеозаписей, снятых возле указателей с названиями нескольких населенных пунктов приграничных с Украиной областей. Получается, что киевский режим провел так называемую операцию под чужим флагом (false flag operation), что в духе разработанной спецслужбами коллективного Запада новомодной концепции информационно-психологической войны.

Заброшенная на Белгородчину ДРГ формально представляла признанные в РФ террористическими и запрещенные легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус». По логике Киева, проведение подобного «мероприятия» не ведет к прямому нарушению требования Запада не наносить удары по территории России.

В Белгородской области с 22 по 23 мая был введен режим контртеррористической операции (КТО). Накануне сюда прорвалась крупная украинская диверсионно-разведывательная группа, использовавшая в том числе артиллерию и бронетехнику. В Минобороны заявили, что формирование было заблокировано и разгромлено, его остатки отступили на территорию Украины, более 70 террористов ликвидировано, уничтожено четыре боевые бронированные машины (как выяснилось позднее – как минимум семь) и пять пикапов.

Факт того, что Белгородская область подверглась атаке диверсантов, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, главной целью проведенной Киевом операции является отвлечение внимания, минимизация политического эффекта, от вывода гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (переименован нынешними украинскими властями в Бахмут). «Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ – Верховному главнокомандующему (Владимиру Путину) о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно», – заявил Песков.

По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в ходе КТО ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа 23 мая националистические формирования (диверсанты) были заблокированы и разгромлены. Остатки атаковавших подразделений были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до окончательной ликвидации.

Таким образом, Российская армия вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ приняли исчерпывающие меры по ликвидации ДРГ противника. О том, что ситуация непростая, свидетельствует временный ввод режима КТО на территории всей Белгородской области (отменен вечером 23 мая). Такой распорядок позволяет привлекать дополнительные силы и средства силовых структур, а также развязывает руки в плане применения подразделений различных ведомств для решения общей для всех задачи, поставленной высшим политическим руководством страны.

ОСВЕЩЕНИЕ СОБЫТИЙ ЗАРУБЕЖНЫМИ СМИ

Западные «партнеры» реагируют на события в Белгородской области относительно сдержанно. Американская пресса в большинстве своем транслирует официальные заявления российских чиновников, упаковывая в кавычки все, что не вписывается в принятую США общую логику рассуждений на тему СВО. Государственный департамент США ограничился дежурным напоминанием о том, что никаких нападений за пределами границ Украины американские власти не поощряли и ничего подобного Киеву не позволяли.

Освещая происходящее, журналисты CNN начали «пиарить» так называемые «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», прекрасно понимая, что обе организации признаны Москвой террористическими. Нападение на российские населенные пункты называется «самым решительным шагом с начала войны». У вовлеченных в данную операцию боевиков якобы появляются «христианские» и «религиозные» мотивы, позволяющие убивать мирных граждан и стражей порядка.

Член Совета безопасности и обороны при канцелярии президента Польши генерал Полько заявил, что диверсия в регионе – это попытка «пробудить в России внутренние движения», стремящиеся к прекращению СВО на Украине. При этом источник добавил, что ему «сложно численно оценить, насколько сильны эти группы». Больше похоже на правду то, что польские чиновники наверняка приложили руку к финансированию диверсантов. Хотя бы потому, что Варшава установила тесные связи с антироссийскими силами, включая сепаратистов, и давно ведет пропаганду о «необходимости расщепления России на мелкие части» (о чем первым, еще в прошлом году, заявил бывший президент страны Лех Валенса).

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

В мае наметилась тенденция на общее усиление активности украинских диверсионно-разведывательных групп не только по всей линии фронта, даже вдоль некоторых участков «старой» (до СВО) российско-украинской границы. За первую половину мая было ликвидировано пять ДРГ на весь фронт. На третьей же неделе (не считая последних событий в Белгородской области) были зафиксированы вылазки диверсантов в ряде населенных пунктов Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Создается устойчивое впечатление, что киевские власти перешли к тактике откровенного террора. По всей видимости, намеченная цель состоит в том, чтобы не просто переломить последствия утраты Бахмута (Артемовска), но и повлиять на морально-психологическое состояние российских войск, правоохранительных органов и населения. А также «взбодрить» своих собственных граждан громкими «победами над оккупантами» не имеющими сколь-нибудь важного значения по чисто военной линии.

Инцидент на Белгородчине длился всего-навсего пару дней. Артемовская операция Российской армии и добровольцев штурмовых отрядов заняла 225 суток. Однако неимоверными усилиями профильных специалистов по информационно-психологическим войнам на некий короткий момент поток сообщений в СМИ по событиям в Белгородской области превысил таковой с бахмутского направления.

Кто эти «профильные специалисты»? Их представляют кадровые сотрудники Центра информационно-психологических операций (далее – ЦИПсО). Данная структура работает не сама по себе, а выступает неотъемлемой частью Сил специальных операций Украины (до 2014 года были частью разведки Военно-морских сил страны). Основная задача, поставленная перед ЦИПсО, состоит в организации и проведении информационно-психологических диверсий, причем в качестве главного противника определена Россия. Методики, используемые ЦИПсО, неоднократно вызывали международные скандалы, в том числе и с подачи западных средств массовой информации.

Такое наблюдалось в случае, если трезво мыслящие журналисты и привлеченные ими независимые эксперты пытались предсказать, какие последствия могут ожидать «страны демократии», когда противник начнет применять подобные меры против них самих.

В немалой степени информационно-психологическим диверсиям, организованным Силами специальных операций Украины, способствует тот факт, что на раннем этапе простым людям трудно понять картину происходящего ориентируясь исключительно на официальные сообщения. Особенно тогда, когда они противоречат одно другому. Общая картина становится еще более темной и непонятной, когда во внимание берутся не проверенные на реальные факты сообщения новостных агентств и информационные вбросы из различных интернет-ресурсов. В таких условиях простому обывателю крайне сложно восстановить реальную картину произошедшего. Так, например, 22-го и утром 23 мая по доступному информационному потоку невозможно было четко понять, насколько велика была заброшенная в Грайворонский район диверсионная группа, масштабы жертв и разрушений, а также масштабы проводимой российскими властями контртеррористической операции. Ясность по этим и связанным с ним вопросам наступила лишь во второй половине 23 мая, когда появилось официальное сообщение МО РФ.

По сути, в Белгородской области мы наблюдали некое повторение ситуации с вылазкой украинской ДРГ 2 марта в Брянской области. Тогда с утра в СМИ появилось множество сообщений о масштабных боестолкновениях украинских диверсантов с российскими силовиками и военнослужащими, а также об атаке на несколько населенных пунктов региона и массовом захвате заложников. Официальные ведомства выдавали минимум информации, и гражданам приходилось полагаться на сообщения в соцсетях, которые не отражали в полной мере реального положения вещей.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

Практика показывает, что ДРГ передвигаются на гражданских автомобилях и промышляют откровенным разбоем, сея хаос. В свете скорого начала контрнаступления со стороны Украины сперва проводятся точечные удары и вылазки, а также масштабные информационные операции. Все это направлено на то, чтобы максимально напрячь военнослужащих и мирное население, заставить расфокусировать внимание на ответственных участках фронта. Поэтому всегда и при любых обстоятельствах, особенно чем выше градус «набросов» и разгоняемых ими истерик, следует ориентироваться строго на официальную информацию.

Несмотря на общее завершение основного этапа КТО в Белгородской области, пока сохраняется вероятность попыток прорыва госграницы со стороны ДРГ противника на других участках. Учитывая достигнутый локальный успех, украинские формирования наверняка предпримут попытки растянуть российские силы.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что атака диверсантов «вызывает глубокую озабоченность». Он добавил, что президент России Владимир Путин может затронуть эту тему на регулярном совещании с Советом безопасности 26 мая.

Нет сомнений, что вылазки украинских ДРГ и опасная по своей сути работа ЦИПсО будут продолжаться, во всяком случае пока идет специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины.

В связи с этим важна позиция Россия по вопросу о том, следует ли идти на заморозку конфликта. Такой вопрос порой ставят эксперты и журналисты как в нашей стране, так и за ее пределами. На данный счет высказался Дмитрий Песков. «Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», – подчеркнул он.

Со своей стороны, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что проведение мирных переговоров о ситуации вокруг Украины не должно ставить цель по заморозке конфликта. Аналогичную позицию высказывали представители и других стран Запада. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 22 мая назвал «в корне неправильными» любые мирные планы, которые не предусматривают возврат киевскому режиму потерянных им территорий и вместо этого «ведут лишь к замораживанию конфликта». В Киеве также заявляли, что мирные инициативы не должны предусматривать заморозку конфликта.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.