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ТАСС

Министр обороны Словакии заявил, что переданный Украине комплекс ПВО С-300 функционирует

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Транспортировка на Украину переданного из состава вооруженных сил Словакии дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМУ, 05.04.2022
Транспортировка на Украину переданного из состава вооруженных сил Словакии дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМУ, 05.04.2022.
Источник изображения: социальные сети

Миртин Скленар отметил, что оказываемая республикой военная помощь Киеву не отразилась негативно на обороноспособности Словакии

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Комплекс ПВО С-300, переданный Словакией в дар Украине в апреле 2022 года, функционирует. Об этом заявил словацкий министр обороны Миртин Скленар, слова которого привел в четверг новостной портал dennikn.sk.

"Это слухи, что наш комплекс С-300 был уничтожен на Украине. Он продолжает функционировать", - привел портал слова главы Минобороны.

Скленар также утверждал, что оказываемая республикой военная помощь Киеву не отразилась негативно на ее обороноспособности, которая никогда прежде не находилась на столь высоком уровне, как сейчас. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Продукция
С-300
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