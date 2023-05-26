"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"

Полковник Ходаренок предложил "бить по губам" экспертам, которые хотят раздать оружие населению

В связи с вторжением в Белгородскую область в российском экспертном сообществе стали слышны претензии к пограничной службе и к эффективности территориальной обороны. Некоторые так и вовсе предложили раздать населению приграничных регионов стрелковое оружие, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. В чем ошибаются все эти эксперты, объясняет военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Вторгшиеся вооруженные формирования на территорию Белгородской области большинство отечественных экспертов назвали ДРГ - диверсионно-разведывательными группами. Однако ДРГ - это всего несколько человек, которые скрытно (подчеркнем особо - скрытно) перебрасываются через линию фронта с задачей вывести из строя (к примеру, методом подрыва) особо важный объект. Затем группа столь же скрытно должна вернуться назад, в пункт постоянной дислокации. Одна из важнейших заповедей спецназа в ходе выполнения задания - «вступил в бой - провалил задание».

А вот когда на территорию страны со стрельбой и на бронетехнике входит вооруженное формирование численностью от роты и выше, то это отнюдь не диверсанты и не террористы.

И этот простой факт надо уяснить раз и навсегда. Как известно, правильно назвать - правильно понять - правильно действовать.

А теперь разберемся с брошенными в ходе этих дискуссий обвинениями в адрес пограничной службы.

Самое главное, что надо отметить, - охрана государственной границы и ее оборона - вещи принципиально разные. Охрана - дело рук пограничников, а вот оборона - это уже Минобороны, то есть функция Вооруженных сил.

Словом, оборона не является задачей пограничных войск (Пограничной службы Федеральной службы безопасности России). И обвинять ПС ФСБ в том, что она каким-то образом не отразила вторжение общевойсковых формирований противника, не стоит.

Напомним, что в годы существования СССР при охране государственной границы в основном практиковался оперативно-войсковой метод (способ). Однако в начале 2000-х годов стали считать, что угрозы безопасности России в пограничной сфере носят преимущественно невоенный характер - и был сделан вывод, что в борьбе с трансграничной преступностью применение войсковых форм и способов действий малоэффективно и затратно. И где-то с 2003 года в пограничной службе стали переходить на чисто оперативный способ охраны государственной границы.

Для того периода времени это было логично. Но с тех пор обстановка существенно изменилась.

И, вполне возможно, подходы к охране государственной границы надо пересматривать в пользу оперативно-войскового метода (способа). И опять-таки - не на всех участках границы, а только на тех, где складывается неблагоприятная обстановка. При этом стоит напомнить, что даже переход на оперативно-войсковой метод (способ) охраны государственной границы не означает участия пограничников в общевойсковых боях и операциях при отражении вторжения противника. Это означает только усиление возможностей ФПС по борьбе с ДРГ и бандформированиями.

Помимо всего прочего, стоит напомнить, что пограничные войска ведут разведку в 100-километровой полосе сопредельного государства и должны предупредить о возможных агрессивных намерениях со стороны противника. Предупредили ли они о готовящемся вторжении противника в Белгородскую область - вопрос открытый.

Завершая разговор о пограничной службе, надо обязательно отметить следующее. В самых широких массах прочно бытует мнение, что с началом военных действий пограничники должны до последней капли крови отстаивать каждую пядь родной земли (в основном такое представление сформировалось на примерах начала Великой Отечественной войны).

В этом плане уточним, что собой представляет пограничная застава. По численности и вооружению она примерно соответствует стрелковой роте. Какого-либо ощутимого вреда наступающим бронетанковым и механизированным соединениям противника застава принести не может по определению. А вот погибнуть при этом в полном составе - может.

Поэтому какое-либо участие погранзастав в боевых действиях общевойскового характера нецелесообразно.

Личный состав подразделений ФПС, бойцов и командиров, логичнее после агрессии противника использовать в качестве подразделений по поддержанию режима прифронтовой полосы и охраны тыла действующей армии.

Поэтому с началом военных действий пограничникам вместе со своими собаками целесообразнее организованно отойти в тыл, а не погибнуть в бою в полном составе без всякой ощутимой пользы для дальнейшего хода событий.

Теперь о территориальной обороне, поскольку в ходе дискуссий в экспертном сообществе неоднократно поднимался этот вопрос примерно в такой трактовке - «А что же наша тероборона?», при этом подразумевалось, что в наличии есть батальоны теробороны, которые должны были и вступить в бой с противником.

Для начала многим представителям экспертного сообщества следует заглянуть в статью 22 Федерального закона «Об обороне» от 31.05.1996 N 61-ФЗ (со всеми последними изменениями и дополнениями), где дается ясное и однозначное определение территориальной обороны. Придется привести его полностью.

Территориальная оборона - система осуществляемых в период действия военного положения мероприятий по охране и обороне военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями, по выявлению, предупреждению, пресечению, минимизации и (или) ликвидации последствий их диверсионной, разведывательной и террористической деятельности в целях создания благоприятных условий для функционирования указанных объектов и применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время специальных формирований.[/i]

Особо обратим внимание на то, что территориальная оборона ведется на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в период действия военного положения.

А военного положения в Белгородской области никто не вводил.

Поэтому все разговоры о эффективности/неэффективности территориальной обороны в данном случае не имеют никакого смысла. В заключение напомним, что в военных округах ВС РФ разрабатывается План территориальной обороны ВО, за выполнение положений которого несет ответственность командующий войсками округа. Да и по большому счету, территориальная оборона носит полицейский характер, а для отражения вторжения противника необходимо предпринимать меры совершенно другого характера.

Теперь о призывах некоторых деятелей раздать населению приграничных областей России стрелковое оружие, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. Сами по себе подобные предложения следует рассматривать, что называется, из ряда вон. Подобного, напомним, не было даже в самые напряженные периоды Великой Отечественной войны.

Поэтому и относиться к таким призывам надо категорически отрицательно (для начала просто бить по губам просто за такие идеи).

Осуществление подобных предложений на практике может привести (и даже однозначно приведет) к разного рода смутам и нестроениям. А у самых широких слоев населения вольно или невольно возникнет вопрос - «А что же наша армия? И где она?».

Поэтому ликвидация вторгшихся на территорию Российской Федерации вооруженных формирований противника - дело сугубо Вооруженных сил, и руководить подобными действиями (операциями) должен только общевойсковой командир (командующий), в оперативном подчинении у которого должны находиться подразделения остальных силовых структур. Это единственно возможный путь. Все остальные - ложные.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок