«Аэромакс» представил уникальный гражданский грузовой беспилотный вертолет

18 мая на выставке вертолетной индустрии HeliRussia компания «Аэромакс» представила макет гражданского беспилотного вертолета взлетной массой 3600 кг. SH-3000 не имеет аналогов в мире по взлетной массе и грузоподъемности и сможет перевозить до тонны груза.

Длина вертолета достигает практически 13 метров. Его максимальная скорость составляет 210 км/ч. Воздушное судно способно находиться в воздухе до пяти часов и преодолевать расстояние до 900 км. Перспективный грузовой беспилотник рассчитан на перевозку грузов в труднодоступных регионах страны. Сборка первого опытного образца и начало наземных испытаний запланированы на конец 2024 года.

«Аэромакс» разработал вертолет с учетом потребностей якорного заказчика «Газпромнефть-Снабжение». Компании активно взаимодействуют по развитию беспилотных решений для грузоперевозок и с 2021 года провели ряд совместных тестовых полетов грузовой техники взлетной массой свыше 30 кг.

Также на выставке компания представила первый в России демонстратор технологий по применению водородных топливных элементов в беспилотной авиационной технике. Он реализован на базе беспилотной авиационной системы (БАС) вертолетного типа SH-750. Этот вертолет имеет взлетную массу 750 кг и более раннюю модификацию с двигателем внутреннего сгорания.

Макет гражданского беспилотного вертолета взлетной массой 3600 кг. SH-3000. Источник: aeromax-group.ru

Проект по использованию водородных технологий направлен на улучшение летных и экологических характеристик воздушного судна и реализуется совместно с ООО «Центр Водородных Технологий». В его основу легли разработки, которые успешно применяются в автомобильной промышленности.

«Мы анализируем рынок с учетом перспектив и работаем над созданием конкурентоспособных аппаратов, – комментирует генеральный директор «Аэромакс» Андрей Шевченко. – Сегодня представляем уникальные технологии для грузовых проектов. Мы ищем разные подходы для того, чтобы сделать перевозки с помощью беспилотных авиационных систем максимально эффективными и доступными. Так, наш грузовой вертолет SH-3000 будет способен совершать полеты в автоматическом режиме днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях. Это делает его равным, а где-то даже и более привлекательным решением для грузоперевозок по сравнению с пилотируемой техникой. Проект БАС с использованием водородных топливных элементов направлен на применение экологически чистых, перспективных видов топлива и снижение вредных выбросов в атмосферу».

ГК «Аэромакс»