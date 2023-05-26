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Вестник Мордовии

РГ: ударные вертолеты АН-64А Apache возможно перебросят на Украину

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Источник изображения: Фото: телеграм-канал bmpd

Выкупленные американцами у Израиля два десятка ударных вертолетов АН-64А Apache возможно будут переданы Украине. Об этом сообщает телеграм-канал bmpd со ссылкой на израильские источники.

Всего в военно-воздушных силах данного ближневосточного государства имеется двадцать четыре винтокрылые боевые машины такой модификации.

Как отмечает проект "РГ:русское оружие", их принятие на вооружение произошло тридцать три года назад. По своей конструкции они несколько отличались от стандартных "шестьдесят четвертых" эксплуатировавшихся в армейской авиации США, например, им увеличили дальность действия.

Позже на вооружение поступили еще двадцать более совершенных AH-64D-I. Их служба продолжится, а вот вместо устаревших образцов прибудут новейшие Apache Guardian.

До недавнего времени американцы поставляли своим киевским марионеткам в основном транспортные вертолеты МИ-17, предназначавшиеся ранее для афганских военных. Лишь на вооружении боевиков главного управления разведки имеется один порядком поддержанный UH-60 Black Hawk.

Что же касается отправок АН-64А Apache, то ими возможно собираются пополнить порядком поредевший в ходе боевых действий парк старых советских вертолетов огневой поддержки семейства МИ-24.

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Страны
Израиль
США
Украина
Продукция
AH-64
UH-60
Проекты
ИТ
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