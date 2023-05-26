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ТАСС

Кадыров сообщил, что из Чечни в зону СВО с 2022 года направили более 26 тыс. человек

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в
Глава Чечни Рамзан Кадыров в.
Источник изображения: Елена Афонина/ ТАСС

По словам главы региона, около половины из них - добровольцы

ГРОЗНЫЙ, 25 мая. /ТАСС/. Более 26 тыс. человек были подготовлены и направлены в зону спецоперации из Чеченской республики, почти половина из них - добровольцы. Об этом написал в четверг глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"С самого начала СВО более 26 тыс. человек направлено из Чеченской Республики в зону проведения спецоперации, в том числе 12 тыс. добровольцев, прошедших курс ускоренной подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В настоящее время более 7 тыс. бойцов из Чеченской Республики успешно защищают интересы России в зоне СВО", - заявил Кадыров.

По его словам, республика участвует не только в обеспечении фронта живой силой, но и в техническо-материальном укомплектовании.

"Благодаря поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передано на нужды СВО 1 014 единиц спецтехники, в том числе 145 бронемашин, 931 квадрокоптер, 344 прибора ночного видения, 325 тепловизоров, 138 антидронов, более 50 тыс. комплектов современной экипировки, 28 673 средства связи и многое другое", - отметил Кадыров.

Глава региона добавил, что республика также оказывает регулярную помощь мирным жителям освобожденных территорий Донбасса. За все время для жителей новых регионов было направлено 22 тыс. тонн гуманитарного груза, в том числе машины скорой помощи, медоборудование, продукты питания, медикаменты, стройматериалы, предметы первой необходимости. Кроме того, фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова оказывает помощь в лечении и реабилитации раненых сотрудников, оказывает им финансовую помощь. 

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Страны
Россия
Персоны
Рамзан Кадыров
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