Президент позвонил на фронт

Верховный главнокомандующий поговорил по телефону с командиром войсковой части действующей армии

Президент России Владимир Путин 19 мая провел заседание Совета по межнациональным отношениям, предоставив слово нескольким участникам специальной военной операции (СВО) на Украине.

Глава государства обратил внимание, насколько силен «межконфессиональный, межнациональный замес» среди военнослужащих действующей армии. В качестве примера он привел подробности телефонного разговора с «командиром одной из бригад, который сменил на посту своего погибшего товарища – другого командира бригады: человек с литовской фамилией, родился в Казани».

Рассматриваемый случай говорит о многом. Прямое общение с непосредственными участниками боевых действий, находящимися на передовой, в обход министра обороны и других высоких военачальников, свидетельствует о том, что глава государства желает поддерживать свободный от посредничества штабных работников контакт с теми, кто воюет на самом важном сегодня Артемовском оперативном направлении.

Телефонный разговор состоялся 17 мая, в то время, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались «продавить фланги» и взять в кольцо штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», сражающиеся в городской застройке. Согласно сводке МО РФ за 17 мая, на тот момент «подразделения Южной группировки сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов», причем «наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ». Острота момента усиливалась тем обстоятельством, что украинские военные находились в процессе утраты инициативы «в результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск». О подключении десантников в критический момент сражения за Артемовск говорилось в сводках МО РФ за 17 и 18 мая.

Характеризуя собеседника, Путин сказал, что тот «воюет блестяще», а голос – «тяжелый». Выяснилось, что в должности командира бригады тот провел всего-навсего четыре дня, причем все это время не спал, а руководил действиями подчиненных. «Как только заступил – и четыре дня не спал, – пояснил Путин. – Это и есть боевой героизм, и в достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделением задачи».

Глава государства дважды за заседание Совета по межнациональным отношениям вспомнил о телефонном разговоре с комбригом и высказал благодарность военнослужащим бригады, включая командиров трех батальонов. «Ясно, что это героическая боевая работа всех – и его, и всех его подчиненных. Я просил его эти слова передать его подчиненным».

На заседании приводились некоторые конкретные цифры. Так, среди Героев России 168 участников специальной военной операции, представляющие 20 народов России. Также прозвучало, что сегодня в зоне СВО находятся 15 казачьих подразделений, сформированных из казаков со всей России. «Все, кто на передовой, – все и есть герои, – дополнил президент РФ. – Неважно даже, к каким наградам они представлены». По его словам, высоких боевых наград уже удостоены «представители более сотни национальностей России».

Путин не назвал имени и фамилии своего собеседника с Артемовского направления. Анализ ежедневных сводок МО за 11–18 мая позволяет сделать вывод, что речь скорее всего идет о 4-й мотострелковой бригаде. Эта армейская часть упоминается несколько раз подряд с пометкой, что ее военнослужащие «мужественно проявили себя, отражая атаки противника». Рядом действовала 200-я мотострелковая бригада из состава Южной группировки.

О первых попытках противника «продавить» фланги наступающих на Артемовск штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» стало известно из сообщения МО РФ от 12 мая. В нем говорится, что киевский режим бросил в атаку на Соледар 40 танков, потеряв 8 из них, плюс 900 военнослужащих (на всем Донецком направлении).

Получив решительный отпор под Соледаром, противник вновь перешел к поиску слабых участков обороны вдоль линии фронта. Согласно сводке от 14 мая, «севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск, все атаки подразделений ВСУ отражены». При этом «мужество и героизм проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии российских Вооруженных сил». Сдержать натиск врага помогла авиация: за сутки летчики выполнили 24 самолетовылета, или в 3–6 раз больше, чем предыдущие дни.

Подразделения 4-й мотострелковой бригады занимали позиции южнее населенного пункта Красное, где отразили атаку батальонной тактической группы ВСУ, стоившей противнику порядка 200 военнослужащих убитыми и ранеными (или половину всех суточных потерь на Артемовском направлении). «Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, – утверждается в сводке МО РФ за 14 мая. – В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя».

Противник продолжил атаки в районе Красное, а также других населенных пунктов «в полосе ответственности 6-й дивизии» и в последующие дни, утверждается в сводках МО РФ за 15–16 мая. Так, личным составом 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады за сутки отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка.

Но самая сложная обстановка по-прежнему наблюдалась в районе Красного, где 4-я мотострелковая бригада только в течение одних суток отбила еще десять атак ВСУ, уничтожив «более 70 украинских военнослужащих». Помимо приведенных цифр сводка МО РФ за 16 мая также содержит следующую информацию. В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях.