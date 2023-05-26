«Проблемы мы решим, победа будет за нами»

Глава профсоюза военнослужащих Олег Шведков считает, что стране необходима полная мобилизация экономики и общества

Проблемы социальной защиты военнослужащих и членов их семей, к сожалению, в России есть. И решаются они не всегда так быстро, как того требует обстановка. Государство в условиях специальной военной операции (СВО) старается быстро исправить многие из них. Но, как показывает практика, без помощи общественных организаций, защищающих интересы военных, сделать это порой трудно.

О том, какое участие в этом процессе принимает Общероссийский профсоюз военнослужащих (ОПСВ), рассказал журналисту «НГ» Владимиру Мухину председатель Центрального комитета этой организации капитан 1 ранга в отставке Олег Шведков.

– Олег Константинович, как спецоперация повлияла на работу вашей организации?

– Думаю, что слово «кардинально» – наиболее точный ответ. Раньше, когда российские силовые структуры не участвовали в боевых действиях, в нашей работе основными приоритетами были вопросы совершенствования нормативной базы системы социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, реагирование на нарушения их прав отдельными командирами и начальниками, вопросы социальной адаптации и т.п.

Но почти все это после февраля 2022 года отошло на второй план. Сегодня мы сосредоточились на помощи в решении социальных, организационных и иных проблем военнослужащих – участников боевых действий: мобилизованных, добровольцев, контрактников, а также членов их семей. Немалую часть в деятельности ОПСВ занимает сбор и отправка в зону боевых действий гуманитарной и иной помощи, а также военно-патриотическая работа в обществе.

– Можете привести конкретные примеры?

– Когда весной 2022 года появились так называемые освобожденные территории, а вместе с ними – тысячи людей с элементарными человеческими проблемами, мы как членская организация Федерации независимых профсоюзов России были нацелены на решение гуманитарных проблем населения. Как большинство других общественных организаций, проводили сбор необходимых вещей и отправляли в эти регионы. Но через некоторое время из зоны боевых действий начали поступать раненые военнослужащие, а наши члены профсоюза стали рассказывать о реальной ситуации на фронте. И мы поняли, что наша задача – помогать нашим воинам. По этому поводу мы провели несколько заседаний исполкома ОПСВ, и по их итогам председатель профсоюза Андрей Полещук дал указание территориальным организациям переориентировать нашу работу на военнослужащих – участников боевых действий.

Сегодня именно эта деятельность стала приоритетной. Наши организации отправили в районы боевых действий более сотни партий различных предметов военного назначения (ПВН), необходимых для реального боя. Это квадрокоптеры, приборы ночного видения, бронежилеты, разгрузки, прицелы и даже автомобили. Это и специально собранные аптечки, различные виды обмундирования, обувь, фонарики, предметы личной гигиены, маскировочные сети. И конечно же, продукты и вода. В этой деятельности активное участие принимали наши территориальные организации Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Севастополя, Адыгеи, Москвы, других городов и регионов, где организована деятельность ОПСВ. Эта работа продолжается и по сей день. И будет продолжаться, пока не наступит мир.

– Откуда ваша организация берет средства на это? Можно ли назвать сумму, которую ОПСВ потратил на помощь нашим защитникам?

– Общую конкретную сумму назвать трудно. Ведь наши профсоюзные региональные организации в финансовом смысле автономны. Они перед нами отчитываются по количеству ПВН, ресурсов, а не по деньгам. Но не ошибусь, если скажу: для фронта закуплено и отправлено организациями ОПСВ военной помощи на несколько сот миллионов рублей. Эти денежные средства поступают от других организаций, от бизнесменов, предприятий и фирм, от рядовых граждан, от ветеранов-отставников, которые взаимодействуют с ОПСВ, а также из членских взносов профсоюзников.

– Почему какие-то общественные организации, инициативные группы и просто неравнодушные люди занимаются сбором средств и закупкой ПВН и отправкой их нашим защитникам? И какова роль государства в этом вопросе?

– В том, что общественные организации и весь народ помогает фронту, нет ничего необычного. Во время Великой Отечественной войны в СССР также организовывалась военная помощь и сбор средств для наших войск, воюющих с фашизмом. И мы в этом смысле продолжаем традиции, которые есть у нашего народа и нашего общества. А почему войскам так остро, к примеру, не хватает беспилотников, прицелов и т.п. – об этом надо спросить у военного руководства. Наверное, те «военные реформы», о которых нам с гордостью рассказывал каждый очередной министр обороны, шли не в том направлении.

– А какие вопросы ОПСВ может решить и решает?

– Текущих вопросов решается немало. К примеру, первая половина 2022 года… Тысячи добровольцев поехали на Украину. При направлении их в район боевых действий массово допускались организационные нарушения: кому-то на руки не выдали контракт, кто-то уехал воевать без всякого оформления документов, просто по составленным именным спискам. А это позднее повлекло за собой массу проблем в таких вопросах, как выплата денежного довольствия, лечение в военных госпиталях, последующая реабилитация, оформление удостоверений ветерана боевых действий… Здесь мы задействовали весь наш ресурс: взаимодействие с органами военного управления, военной прокуратурой, военными комиссариатами и т.п.

– Кстати, в СМИ было много нареканий в адрес военкоматов. Как ОПСВ удавалось организовать с ними взаимодействие, совместную работу?

– Да, действительно объявленная в РФ осенью прошлого года частичная мобилизация обострила массу проблем в наших военкоматах. Так называемая «сердюковская» реформа, как выяснилось, сделала их неготовыми в необходимом объеме эффективно решить проблему призыва и отправки резервистов на фронт. Было много сбоев, ошибок, нарушений.

Нашим активистам, помогающим резервистам решать правовые вопросы, приходилось вмешиваться в такие проблемы, как нарушение возрастного ценза мобилизуемых, соответствие их требованиям военно-учетной специальности или состояния здоровья. Работали в тесном контакте с органами военной прокуратуры, командирами воинских частей, военными комиссарами на уровне области или республики.

Эти проблемы сейчас уже во многом разрешились или решаются. Но есть вопросы, которые Минобороны должно решить в самое ближайшее время. Компьютеризация, цифровизация – это очень хорошо. Но «распогоненные» военкомы, нищенские зарплаты сотрудников – это недопустимо.

В начале частичной мобилизации возникало много вопросов у мобилизованных по их работе, бизнесу, семьям. Многие вопросы пришлось адресовать депутатам, законодательной власти. И Государственная дума достаточно оперативно решила многие из них.

– Как вы оцениваете работу по повышению мотивации защитников Отечества в зоне СВО? Есть ли здесь проблемы?

– Как политработник со стажем, прошедший школу подводного советского флота, скажу, что боевая мотивация складывается как из моральных, так и материальных стимулов. Работа в этой области должна быть организована очень большая. И как ее фрагмент отмечу роль ОПСВ в поднятии морального духа наших раненых воинов, тех, кто готовился вернуться снова в строй. Активисты ОПСВ первыми инициировали проведение шефских концертов в военных санаториях и домах отдыха для проходящих реабилитацию солдат и офицеров – ведь Министерство обороны изначально проводило их только в госпиталях. Эти концерты проводили силами нашего профактива и других общественных организаций. Подключали и местные администрации.

Наши активисты во всех регионах, где есть организации ОПСВ, провели десятки военно-патриотических и мемориальных мероприятий. Это «уроки мужества», митинги, скорбные церемонии по захоронению погибших. Активно взаимодействуем с семьями наших военнослужащих: это гуманитарная и финансовая помощь, дисконтные карты, совместные акции и т.п.

Многие наши организации активно включились в процесс доподготовки граждан к военной службе. Особенно успешно эта работа проводится в Краснодарском крае, Петербурге, Адыгее, Коми. Это занятия по тактике ведения боя, тактическая медицина, психологические тренинги и т.п. Ведут занятия ребята, воевавшие в зоне боевых действий или имеющие огромный ратный опыт предыдущих лет.

– А много членов профсоюза убыло в зону СВО?

– Мы никогда не афишировали цифру, сколько у нас членов профсоюза проходит службу по контракту. Но это примерно 30% членов нашей организации. И это все контрактники. Много ребят уехало добровольцами, немало было мобилизовано. Есть те, кто воюет или воевал в ЧВК «Вагнер». Кстати, у нас выстроились тесные контакты с представителями этой организации. Буквально на днях территориальная организация ОПСВ Петербурга выступила с инициативой увековечить память и подвиги бойцов «Вагнера». И установить в Петербурге на площади Пролетарской диктатуры памятник, посвященный их участию в СВО.

– А что не удается решить, где бюрократизма много? Материальный фактор, влияющий на боевую мотивацию, действует?

– К сожалению, проблем в этой сфере тоже хватает. Еще в мае 2022 года профсоюз поднял проблему необходимости создания единой базы ДНК для всех наших военнослужащих. Общеизвестно, что после кровопролитных боев появилось немало неопознанных тел наших защитников. Руководство Министерства обороны также озабочено этой ситуацией. Ведь в ведении Минобороны всего два центра, где можно провести данную экспертизу – а, например, у МВД их почти 150. Но чтобы решить этот вопрос, на наш взгляд, необходимо финансирование в военном бюджете отдельной строкой. Довели эти предложения до депутатов Госдумы. К сожалению, этот вопрос пока так и не решен.

Мы постоянно поднимали проблему неравенства в денежном довольствии кадровых военных, добровольцев и мобилизованных. Нет объяснения ситуации, когда офицер, готовящий на полигоне мобилизованного к ведению боевых действий, получает денежное довольствие в два раза ниже своего подопечного, а офицер в зоне боевых действий – практически равную с мобилизованным зарплату. Это порождало серьезную напряженность в воинских коллективах.

Свою позицию мы постоянно доводили до законодателей, обозначали в прессе. Апрельские поручения президента правительству, Госдуме и силовикам по данному вопросу исключительно важны.

Мы подняли проблему получения денежных средств членами семей мобилизованных по доверенности. Многие из них не успели оставить нотариальные доверенности для жен и родственников. А на войне нотариусов нет. Предложили заверять данные доверенности печатью командиров частей – такая возможность существовала в СССР.

– А как бы вы кратко сформулировали: что нам сегодня нужно для победы?

– Политическое руководство России сформулировало две цели СВО: денацификация и демилитаризация противника. Без полной капитуляции киевского режима достичь их невозможно. Подвести Киев к капитуляции возможно, хотя и очень трудно – но для этого, на мой взгляд, политики не должны мешать воевать военным.

Боевые действия в зоне СВО показали, что военная доктрина государства нуждается в серьезном пересмотре. Так же, как и весь воспитательный процесс для наших воинов, и прежде всего для офицерского состава.

Добавлю еще, что слабо в государстве работает дедовский лозунг «Все – для фронта, все – для победы». И это самая главная внутриполитическая проблема.

Но есть твердая вера, что проблемы мы решим, что победа будет за нами.

Владимир Мухин

Обозреватель «Независимой газеты»