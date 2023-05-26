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ТАСС

Пентагон заявил, что Украина нуждается в более эффективной многоуровневой системе ПВО

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: KEVIN LAMARQUE/Reuters

Глава ведомства Ллойд Остин также указал на "случаи критической нехватки военного потенциала техники и вооружений", с которыми сталкивается Киев

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в более эффективной многоуровневой системе противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине. Нынешнее совещание органа прошло в виртуальном формате.

По словам руководителя ведомства, Украине "необходима более эффективная многоуровневая наземная архитектура ПВО". Как подчеркнул глава Пентагона, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал участникам заседания о "текущей ситуации на поле боя и о последующих потребностях", с которыми ВСУ столкнутся в ближайшие недели и месяцы.

"Во-вторых, мы обсудили некоторые случаи критической нехватки [военного] потенциала [техники и вооружений], с которыми сталкивается Украина", - указал Остин. 

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США
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