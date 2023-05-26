Американцы пополняют арсеналы и снижают стандарты

Рецепты мобилизации оборонки США ищут в недавнем прошлом

В Пентагоне раздаются тревожные звонки. Соединенные Штаты быстро истощают свои запасы боеприпасов ради поддержки украинских военных. Причем эта поддержка оказывается на фоне серьезного отставания в поставках оружия Тайваню по контрактам на сумму более 14 млрд долл.

Боевые действия на Украине подтвердили то, что уже было широко известно: военно-промышленная база Америки атрофировалась после распада Советского Союза.

Несмотря на усилия по ее восстановлению и укреплению, достижение производственных мощностей, необходимых для пополнения запасов и подготовки к возможному полномасштабному конфликту с Китаем, остается маловероятным. Текущие сроки замены критически важных запасов составляют в среднем более 13 лет при нынешних темпах роста производства. Многие передовые американские системы производятся на ограниченном количестве сборочных линий еще меньшим числом производителей. Производство требует рабочей силы, обладающей необходимыми знаниями и умениями, но квалифицированных рабочих не хватает. А цепочки поставок состоят из редкоземельных металлов, микросхем и сложных механических деталей со всего мира, которые очень трудно обеспечить.

Эта проблема сама по себе не нова. Пути ее решения варьируются от обновления и упорядочивания регулирующих органов до продажи более дорогих систем вооружений, таких как истребители F-35, союзным странам. Но чтобы начать решать проблемы, стоящие перед промышленной базой страны, правительство США должно рассмотреть возможность создания нового оружейного рынка, который укрепит американский арсенал огромным количеством дешевых, легко воспроизводимых и эффективных систем вооружений.

ОБОРОННЫЕ ПОДРЯДЧИКИ

Крупнейшие американские подрядчики работают с уникальным набором структур затрат. И сталкиваются с уже обозначенными проблемами, вызванными нерасчетливой консолидацией производства, нехваткой рабочей силы и государственной политикой, которая привела к атрофии производственных мощностей.

Украина расходует от 6 до 7 тыс. артиллерийских снарядов в день. Американские фирмы производят 15 тыс. снарядов в месяц. Это критическая нехватка. То же самое касается зенитных ракет Stinger, противотанковых ракет Javelin и управляемых ракет GMLRS. Американская промышленность не успевает за спросом. Эта проблема возникла в 1990-х годах, когда сокращение расходов на оборону вызвало серию слияний оборонных компаний, ликвидирующих избыточные производственные мощности с целью сокращения расходов.

Эти компании также начали фокусироваться на гражданском производстве: например, General Electric переключилась на продажи гражданской авиации. В тандеме с меняющимися ожиданиями на Уолл-стрит все это, как ни странно, породило своего рода застойную эпоху. Долгое время главные подрядчики оборонного сектора продолжали формировать федеральную контрактную систему, которая благоприятствовала действующим игрокам, создающим небольшое количество очень сложных систем. Эти подрядчики способны обеспечить производство только на уровне удовлетворения потребностей мирного времени.

Проблема заключается в том, что все акции американских оборонных компаний торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже – и в определенной степени зависят от ожиданий инвесторов на публичном рынке. Традиционный взгляд Уолл-стрит на оборонную промышленность заключается в том, что она должна требовать более низких мультипликаторов, чем технологическая промышленность гражданского назначения. Поскольку оборонка сталкивается с гораздо меньшими рисками получения доходов: ведь ее основным клиентом является Министерство обороны США. Однако, учитывая колебания оборонного бюджета из года в год и колебания дорогостоящих сделок в рамках программы межправительственных зарубежных военных продаж (FMS), волатильность доходов оборонки может быть гораздо выше, чем ожидается.

Учитывая, что нестабильность доходов от контрактов может привести к снижению маржи, крупные оборонные подрядчики ищут альтернативные методы обеспечения стабильности доходов. Для этого они размещают производственные мощности в разных округах, заручаясь поддержкой конгрессменов, лоббируют свои интересы в Вашингтоне и ищут более долгосрочные контракты.

Как и гражданские предприятия, оборонка генерирует стоимость за счет доходов, маржи, инвестированного капитала и/или конкурентных преимуществ. Но стабильное получение доходов и высокая маржа ограничены колебаниями политики и военных бюджетов. А конкурентные преимущества зачастую нарушаются новыми инновационными компаниями. Поэтому праймеры на оборонном рынке используют свои балансы и отвечают поглощениями и консолидацией, еще больше сокращая производственные мощности для снижения затрат. Они также создают рабочие места в различных штатах США, создавая политические стимулы для получения государственного финансирования – но в то же время увеличивая стоимость рабочей силы. Что в конечном счете повышает стоимость перспективных оружейных систем.

Такая система сохраняется на протяжении трех десятилетий. Она по-прежнему определяется процессами, установленными во время холодной войны. Министерство обороны США все это время было сосредоточено на закупках дорогих и сложных систем вооружений, которые не могут быть произведены быстро и в большом количестве. При таком подходе упускалась из виду важность массового производства не столь дорогих видов оружия, которые будут необходимы в войне на истощение.

Сейчас наступает время, необходимое для замены основных запасов по программам оборонных закупок (те же ракеты Stinger, Javelin и GMLRS). При увеличенных темпах производства (оптимистический взгляд) этот процесс составит по самым популярным видам вооружений в среднем 8,4 года. А при темпах производства мирного времени (текущее состояние) – 13,8 года.

При этом большинство оружейных систем производится на очень небольшом количестве сборочных линий очень небольшим числом производителей. И таким же небольшим числом рабочих, обладающих необходимыми компетенциями. Например, 80% боевых машин для морской пехоты и Сухопутных сил США делается одним производителем на одном-единственном сборочном конвейере (компания Oshkosh в одноименном городе Ошкош, штат Висконсин). А компания AMTEC является монополистом по производству гранат для нужд ВС США. И если у нее возникнут проблемы с поставками, никакие другие поставщики не смогут достаточно быстро восполнить нехватку.

УРОКИ ИРАНА И АФГАНИСТАНА

Украинские события – далеко не первый случай, когда оборонно-промышленная база США сталкивается с кризисом производственных мощностей. Однако благодаря разного рода обходным путям и постоянной поддержке со стороны высших должностных лиц ей до сих пор удавалось выходить без потерь из производственных кризисов.

Например, мобилизация производства для военных конфликтов в Афганистане и Ираке потребовала сравнительно небольшого увеличения производства танков и другого оборудования для борьбы с повстанцами. И американская оборонно-промышленная база смогла быстро увеличить производство, переориентировавшись на производство систем для новых условий.

В 2006 году Министерство обороны США создало Объединенную организацию по уничтожению самодельных взрывных устройств (Joint Improvised Explosive Device Defeat Organization). Это позволило ему обратиться к промышленности за критически важными системами и оборудованием, подходящими для борьбы с повстанческими и террористическими группировками. Создание объединенного процесса утверждения заказов и управления закупками для борьбы с самодельными взрывными устройствами позволило упомянутой организации определить пробелы в американских военных возможностях, а также финансировать и развертывать новые оружейные системы в течение считаных месяцев – а не лет, как в нынешних условиях.

Чтобы ускорить производство бронированных машин с усиленной противоминной защитой (MRAP), обеспечивающих более надежную защиту от взрывных устройств, тогдашний министр обороны Роберт Гейтс создал целевую группу, призвав 12 различных фирм к производству этих машин вместо привычного единого подрядчика. Программа сократила и снизила оперативные требования, в значительной степени опиралась на коммерчески доступные продукты, заключала контракты с неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством товаров с девятью коммерческими фирмами (с обязательством закупить машины у каждого подрядчика). При этом программа пользовалась статусом наиболее приоритетной в отношении закупок Министерства обороны США.

Сочетая существующие производственные линии с новыми технологиями, быстрыми процессами закупок и конкуренцией, программа по созданию бронированных машин MRAP показала, что промышленная база США, несмотря на свою уязвимость, способна быстро реагировать на угрозы региональных военных конфликтов. Американские специалисты считают, что Пентагон должен признать успех этой нетрадиционной стратегии заказов и закупок. И внедрить ее в большее количество программ – путем снижения требований, смягчения правил, разрешения иметь нескольких производителей одного вида вооружений, а также стандартизации производственных процессов.

Иначе говоря, часть американских экспертов считает, что Пентагон должен искать примеры для подражания в недалеком прошлом, присмотревшись к опыту американской индустриальной мобилизации во время войны в Афганистане. Таким образом в США надеются решить острую проблему нехватки и уязвимости промышленной базы – без ущерба для проецирования американской военной силы и доктрины сдерживания России и Китая. Даже при том, что украинский конфликт по многим параметрам является гораздо более масштабным, а вызванные им проблемы – более острыми.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

Арсенал США похож на инвестиционный портфель, который отчаянно нуждается в стратегии управления рисками. Инвестируя в новых производителей и новые компании, способные производить критически важные недорогие системы, Министерство обороны США надеется диверсифицировать поставки и застраховаться от рисков, связанных с огромным количеством проблем, с которыми сегодня столкнулась американская оборонно-промышленная база. И при этом обеспечить ликвидность, долговечность и материальную отдачу на поле боя.

Появление новых бизнес-моделей оборонных подрядчиков, которые генерируют стоимость за счет инноваций в производстве, эффективности и масштаба, а не за счет поддержания традиционного производства и обслуживания традиционных систем, должно сделать оборонный сектор более привлекательным для венчурных инвесторов, которые до сих пор избегали этой отрасли. В результате должен возникнуть эффект мультипликатора, а общий потенциал оборонно-промышленной базы должен возрасти.

Стимулируя замену дорогостоящих передовых систем вооружений, в США надеются снизить стоимость военных конфликтов для бюджета и создать защиту от сбоев в цепочках поставок, преодолеть проблему нехватки рабочей силы и ограниченных производственных мощностей.

Если посмотреть за пределы американских границ, эти сравнительно недорогие системы вооружений могут оказаться достаточно привлекательными для союзников США – таких как Израиль. А программа FMS может быть использована для проецирования американского влияния в критически важных странах – таких как Индия и некоторые другие страны Индо-Тихоокеанского региона, где США сколачивают блоки для противостояния с Китаем.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.