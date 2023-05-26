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Известия.ru

Военный эксперт назвал американский истребитель F-16 устаревшим

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Военный эксперт Литовкин рассказал о преимуществах российских истребителей перед F-16

Американский истребитель F-16 достаточно устаревший и во многом уступает российским самолетам. Об этом военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал в четверг, 25 мая.

По его словам, преимуществом российских истребителей является способность преодолевать большие расстояния и летать на более высокой скорости.

«F-16 разбросаны по всему миру, они есть у 20–25 стран. Что надо было изучить, мы уже изучили, этот самолет знаем как облупленный. Наши самолеты намного лучше, чем F-16, например Су-30, Су-35. Так что ничего интересного в американском истребителе для нас нет», — сказал Литовкин в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт объяснил, что F-16 работает на одном двигателе, а российские истребители — на двух. Поэтому они способны брать на борт больше оружия и боеприпасов, могут летать дальше и дольше.

«Наши радиолокационные станции видят дальше, ракеты на самолетах более дальнобойные, скорость у наших самолетов выше. F-16 по большому счету устаревший истребитель», — заключил он.

В свою очередь, подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что F-16 будут уничтожены в случае передачи Украине, пишет REGNUM.

По словам Дэвиса, F-16 — это не самолет-невидимка, его можно заметить, он крайне уязвим как для российских С-300, С-400, так и для МиГ-31 и Су-35, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что истребители F-16 станут для России законной целью в случае их поставок Западом Украине для боев в зоне спецоперации.

В тот же день генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о поставках Украине истребителей F-16 пока еще не решен. Он подчеркнул, что это будет зависеть от развития боевых действий, передает RT.

23 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе. Тогда же газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Между тем 23 мая военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года. В связи с этим высока вероятность, что в конфликте будут задействовать польских и канадских военных под видом украинских.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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