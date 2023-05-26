Войти
Известия.ru

В офисе Зеленского назвали условия для контрнаступления ВСУ

356
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Офис Зеленского: контрнаступление Украина начнет после получения необходимого вооружения

Украинское контрнаступление против российской армии начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение, заявил 25 мая главный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

«Мы будем и дальше готовить контрнаступление», — цитирует его Bloomberg.

Говоря о поставках вооружений, Жовква сослался на поставки дальнобойной артиллерии, боеприпасов и боевых танков.

Вместе с этим советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже проводят отдельные операции в рамках контрнаступления. Он отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

Ранее, 23 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что у страны есть необходимый минимум для начала наступления, однако этого недостаточно для успеха.

В середине мая украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России.

О готовящемся контрнаступлении ВСУ стало известно весной этого года. С тех пор европейские страны, а также США начали активно наращивать военную помощь Киеву. При этом из-за возросшего давления на Украину ряд политиков считает, что в случае поражения страна потеряет многих «союзников».


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
06.03.2023
Морская мощь России укрепляется ракетоносцами «Борей»
23.09.2022
Бывший премьер Италии призвал к переговорам с РФ для недопущения разрастания конфликта
23.09.2022
Спецоперация пожирает оружейный хлам Запада, поставляемый на Украину
20.06.2022
Байден попал в западню. Ему не выбраться
21.03.2022
Катрина ванден Хювел: война США на два фронта — против России и Китая — будет самоубийством
16.06.2021
Место встречи Путина и Байдена сфотографировали из космоса
03.03.2009
КИЕВ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ РАСПУТЬЕ. Украина Россию потеряла и Запад не приобрела
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 10:45
  • 50081
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.05 09:57
  • 1
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 26.05 07:03
  • 1
Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея вошла в "космическую семерку" наряду с РФ, США и КНР
  • 25.05 20:09
  • 1
Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер усомнился в способности российской армии перейти в наступление
  • 25.05 19:53
  • 1
США призвали не поставлять оружие России
  • 25.05 19:46
  • 1
Киссинджер считает, что обострение кризиса вокруг Украины связано с ее приглашением в НАТО
  • 25.05 19:43
  • 1
Захарова заявила о непоколебимости целей СВО вопреки западным поставкам оружия
  • 25.05 15:00
  • 18
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 25.05 14:46
  • 0
Миграционный кризис – попытка Запада дестабилизировать белорусское приграничье
  • 25.05 13:46
  • 169
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 13:38
  • 2
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 12:09
  • 28
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции