Войти
ТАСС

Два российских истребителя сопроводили два бомбардировщика ВВС США над Балтикой

359
0
0
Истребитель СУ-27
Истребитель СУ-27.
Источник изображения: Марина Лысцева/ ТАСС

Нарушения государственной границы не допущено

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские истребители Су-35С и Су-27П сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем. Об этом заявили журналистам в четверг в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"25 мая 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-35С и Су-27П из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа", - сообщили там.

Как отметили в центре, экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. После их удаления от госграницы истребители вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы РФ не допущено. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
В-1В Lancer
Су-27
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.09.2020
Бомбардировщики ВВС США пролетели над Беринговым и Охотским морями
13.07.2020
Истребители поднимались на перехват самолета-разведчика ВВС США над Японским морем
01.06.2018
Смертельный поединок российского "самолета-невидимки" Су-57 против Су-35С (кто победит?)
06.12.2017
Новые крылья ВВС России
25.09.2013
Авиационный разнобой
11.09.2013
ГПВ-2020 слаба в области авиационных вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 10:45
  • 50081
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.05 09:57
  • 1
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 26.05 07:03
  • 1
Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея вошла в "космическую семерку" наряду с РФ, США и КНР
  • 25.05 20:09
  • 1
Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер усомнился в способности российской армии перейти в наступление
  • 25.05 19:53
  • 1
США призвали не поставлять оружие России
  • 25.05 19:46
  • 1
Киссинджер считает, что обострение кризиса вокруг Украины связано с ее приглашением в НАТО
  • 25.05 19:43
  • 1
Захарова заявила о непоколебимости целей СВО вопреки западным поставкам оружия
  • 25.05 15:00
  • 18
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 25.05 14:46
  • 0
Миграционный кризис – попытка Запада дестабилизировать белорусское приграничье
  • 25.05 13:46
  • 169
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 13:38
  • 2
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 12:09
  • 28
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции