Два российских истребителя сопроводили два бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Нарушения государственной границы не допущено

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские истребители Су-35С и Су-27П сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем. Об этом заявили журналистам в четверг в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"25 мая 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-35С и Су-27П из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа", - сообщили там.

Как отметили в центре, экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. После их удаления от госграницы истребители вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы РФ не допущено.