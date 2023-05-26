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ТАСС

Пентагон: Дания и Нидерланды возглавят коалицию ЕС по обучению ВСУ пилотированию F-16

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Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании.
Источник изображения: © Flickr / DVIDSHUB

Совещание созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине прошло в виртуальном формате

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к применению истребителей F-16. Об этом заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине. Совещание этого органа прошло в виртуальном формате.

"На сегодняшней встрече несколько союзников и партнеров также обсудили планы подготовки украинских пилотов применению истребителей четвертого поколения, включая F-16, - отметил он. - Планирование и реализация этой подготовки будет серьезной задачей, но выполнить ее поможет координация данной контактной группы. И я хочу выразить особую признательность Дании и Нидерландам, которые решили возглавить европейскую коалицию по подготовке украинских сил к применению F-16".

"В ближайшие дни мои коллеги из Дании и Нидерландов будут взаимодействовать с Соединенными Штатами и другими союзниками при разработке плана подготовки. Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша уже предложили внести свой вклад в подготовку. И мы ожидаем, что другие страны также вскоре присоединятся к этой важной инициативе, - добавил Остин. - Начало работы по подготовке к применению F-16 является примером долгосрочной приверженности безопасности Украины".

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. 

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