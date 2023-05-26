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ТАСС

Венгрия увеличит расходы на оборону в связи с конфликтом на Украине

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Боевая машина пехоты Rheinmetall KF41 Lynx в исполнении для вооруженных сил Венгрии
Боевая машина пехоты Rheinmetall KF41 Lynx в исполнении для вооруженных сил Венгрии.
Источник изображения: Rheinmetall

Они вырастут примерно до €3,5 млрд

БУДАПЕШТ, 25 мая. /ТАСС/. Венгрия увеличит расходы на оборону в 2024 году примерно до €3,5 млрд, что превысит 2% ВВП страны. Как сообщил в четверг министр финансов Венгрии Михай Варга, это связано с необходимостью укрепления национальной безопасности в условиях затянувшегося вооруженного конфликта на Украине.

"Из фонда национальной обороны планируется израсходовать в следующем году 1 300 млрд форинтов [около €3,5 млрд]", - сказал глава Минфина на встрече с журналистами, посвященной подготовке проекта бюджета на 2024 год. Он пояснил, что конфликт на территории соседней Украины, "вероятно, не закончится в ближайшее время и продолжится в следующем году". Кроме того, добавил министр, нужны средства на защиту границ от нелегальной миграции.

"Поэтому даже в такой неопределенный период нам нужен бюджет, гарантирующий физическую и экономическую безопасность страны", - сказал Варга. Правительство рассчитывает, что экономический рост в Венгрии составит в 2024 году 4%, а инфляция сократится до 6%.

Ранее с аналогичными оценками по поводу продолжительности вооруженного конфликта на Украине выступал министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. 

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Страны
Венгрия
Украина
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