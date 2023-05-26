Союзники Киева обсудили создание центра по обслуживанию танков Leopard 2

Берлин, Варшава и Киев в апреле подписали соглашение о создании такого центра в Польше

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Западные страны провели обсуждение прогресса в создании центра по обслуживанию и ремонту танков Leopard 2, которые задействованы в украинском конфликте. Об этом сообщил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине. Нынешнее совещание органа прошло в виртуальном формате.

В апреле министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин, Варшава и Киев подписали соглашение о создании в Польше центра по обслуживанию и ремонту Leopard.

"Сегодня члены консорциума танков Leopard обсудили прогресс в создании такого центра, а также усилия по обеспечению этой программы в последующие годы", - сказал Остин.

25 января правительство ФРГ подтвердило, что направит на Украину 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов своих вооруженных сил. В конце марта стало известно, что обещанные 18 Leopard 2 уже прибыли на место назначения.

Leopard 2 считается одним из самых современных боевых танков на мировом рынке вооружений. Однако одной из проблем может быть сложность системы, которая очень требовательна к обслуживанию, поэтому было решено открыть сервисный центр.