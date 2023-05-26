Премьер-министр Армении сообщил о договоренности с Азербайджаном о взаимном признании территориальной целостности государств

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Армения и Азербайджан согласились признать территориальную целостность друг друга. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сегодня находится в Москве, где проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Глава армянского правительства отметил, что Ереван готов к разблокированию всех транспортных коридоров в соседнюю страну. Региональные коммуникации с Азербайджаном, по его словам, также будут открыты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивает, что мирное соглашение между странами может быть заключено, поскольку Армения наконец признала Карабах частью Азербайджана. Кроме того, глава азербайджанского государства подчеркнул, что территориальных претензий к Армении у его страны нет.

Существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета

- подчеркнул Ильхам Алиев.

Между тем, и в Армении, и в армянском сообществе в целом, далеко не все известные лица поддерживают заявление Пашиняна. Еще два дня назад известный предприниматель и бывший госминистр НКР Рубен Варданян заявлял, что кроме народа Арцаха (армянское название Карабаха), никто не вправе принимать подобных решений.

120 тысяч человек, живущие в Арцахе, в том числе и 30 тысяч детей, имеют право сами определять свое будущее. Никто не может им навязать извне эти решения

- заявил Варданян.

Для многих сторонников независимости Карабаха заявление Пашиняна выглядит как признание своеобразной «капитуляции» перед Азербайджаном. С другой стороны, силы Армении и Азербайджана несопоставимы, даже если не учитывать стоящую за Азербайджаном Турцию, и это прекрасно понимают в Ереване. Вопрос о том, какое будущее ждет НКР, остается открытым.