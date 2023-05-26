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РИА Новости

В Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов

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Пусковая установка комплекса "Тополь-М"
Пусковая установка комплекса "Тополь-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Лукашенко заявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия в Белоруссию

МИНСК, 25 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале перемещения ядерных боеприпасов из России в соседнюю республику.

"Надо было подготовить там (в Белоруссии. — Прим. ред.) и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов", — приводит его высказывание Sputnik Беларусь.

По его словам, этот процесс проходит в рамках договоренностей с Москвой о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Лукашенко пообещал уточнить после возвращения в страну, находится ли ядерное оружие уже в республике.

Глава государства гарантировал сохранность российского ядерного оружия в Белоруссии.

"Это не обсуждается даже. Вы за ядерное оружие не переживайте. Мы же несем за это ответственность. Это серьезные вопросы. Здесь тоже будет все в порядке", — заверил Лукашенко.

В начале года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как сообщал Владимир Путин, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля.

Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.

Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что Россия оставила за собой контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием. Сегодня глава Минобороны и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики.

В апреле Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.

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Шойгу Сергей
Проекты
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