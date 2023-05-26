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Названы особенности ударившей по опорным пунктам ВСУ системы «Солнцепек»

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Уничтожение огнеметами "Солнцепек" скопления силы и техники ВСУ у Каменки
Уничтожение огнеметами "Солнцепек" скопления силы и техники ВСУ у Каменки.
Источник изображения: РИА Новости

Ударившая по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) российская огнеметная система «Солнцепек» — это уникальное оружие, за которым охотится противник, сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности системы.

Ранее стало известно, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила опорные пункты 59 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

Это уникальное эффективное оружие, которое находится на вооружении в составе войск химической, биологической и радиационной защиты

Василий Дандыкинвоенный эксперт, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса

«Это тяжелая огнеметная система, которая разрабатывалась достаточно давно. Эта система залпового огня может пускать одиночные термобарические снаряды на дальность порядка шести километров. Сначала создается вакуум, потом все это дело подрывается, и создаются температуры, которые позволяют уничтожать противника вместе с боевой техникой. Это несколько тысяч градусов», — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что система «Солнцепек» — это один из самых страшных для врага видов боевой техники. «Они за ней охотятся, но, насколько известно, эта охота успеха не принесла», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Украина систематически пытается атаковать российские позиции в ДНР. Так, 17 мая Минобороны заявило, что российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ в районе населенных пунктов Красное и Богдановка, где сложилась наиболее сложная обстановка.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Солнцепёк
Проекты
ЯО
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