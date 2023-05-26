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ТАСС

Пентагон призвал Запад найти "творческие способы" нарастить объемы выпуска продукции ВПК

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Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что внимание сейчас концентрируется "на вкладе, который по-настоящему меняет дело в режиме реального времени"

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Коллективному Западу следует найти "творческие способы" нарастить объемы выпуска продукции своих военно-промышленных комплексов в связи с масштабными поставками оружия Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в четверг на очередном заседании созданной западными государствами многосторонней группы, которая координирует оказание Киеву военной помощи.

"Мы обсудим способы еще больше ускорить темпы промышленного производства критически важных систем. Нам придется копать глубже и продолжать искать творческие способы нарастить свой промышленный потенциал", - сказал глава Пентагона.

"Мы концентрируем внимание на вкладе, который по-настоящему меняет дело в режиме реального времени", - отметил Остин, комментируя военную помощь Киеву. "В целом [западная] контактная группа взяла обязательства выделить [Киеву] почти $65 млрд в виде военной помощи", - добавил глава американского военного ведомства. 

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США
Украина
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