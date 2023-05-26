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ТАСС

Сийярто: США получили конкурентные преимущества перед Европой из-за конфликта на Украине

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава МИД Венгрии считает, что Еврокомиссии не удастся добиться от Вашингтона сокращения протекционистских мер и дискриминационных барьеров в международной торговле

БУДАПЕШТ, 25 мая. /ТАСС/. Конфликт на Украине и санкции против России дали коммерческим компаниям из США значительные преимущества перед их европейскими конкурентами. Такое мнение высказал в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после совещания в Брюсселе со своими коллегами из стран Евросоюза, занимающимися вопросами экономики и регионального развития.

На встрече рассматривались, в частности, проблемы сотрудничества ЕС с США и Китаем. В связи с этим глава МИД отметил, что протекционистские "патриотические меры", принятые администрацией Джо Байдена, создали для американских компаний привилегированное положение, в то время как европейские компании оказались в крайне невыгодной ситуации из-за санкций, введенных против России. "Американская реакция [на украинский конфликт] оказалась хорошей для всех американских компаний, а европейская реакция - плохой для всех европейских компаний", - заявил Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которую транслировал телеканал М1.

"Европейские компании находятся в крайне невыгодном конкурентном положении по сравнению с американскими из-за различий в американской и европейской экономической реакции" на украинский конфликт, санкции и последствия этих событий для мировой экономики, уточнил министр. Он заявил, что не верит в способность Еврокомиссии добиться от США сокращения протекционистских мер и дискриминационных барьеров в международной торговле, которые наносят ущерб европейскому бизнесу. Вместо этого, считает Сийярто, в ЕС должны быть приняты зеркальные меры, аналогичные тем, которые ввели у себя США, но выгодные европейским компаниям. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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