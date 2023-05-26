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ТАСС

Лихачев заявил, что МАГАТЭ заканчивает работу над планом по обеспечению безопасности ЗАЭС

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: Эрик Романенко/ ТАСС

Глава Росатома поблагодарил Минобороны РФ и Росгвардию за обеспечение безопасности и эффективного функционирования миссий МАГАТЭ на станции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится на финальном этапе подготовки плана обеспечения безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на Невском международном экологическом конгрессе.

"МАГАТЭ и руководство в лице [Рафаэля] Гросси находится на финальной стадии подготовки плана обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Мы оставляем, естественно, за Гросси форму этого плана, название, и так сказать, способ его инаугурации, этого документа. Это, конечно же, дело МАГАТЭ. Но по сути, мы действия МАГАТЭ по обеспечению [безопасности] ЗАЭС поддерживаем и этим действиям доверяем. Идет постоянный обмен мнениями, постоянное присутствие миссии МАГАТЭ на территории ЗАЭС", - сказал он.

Лихачев поблагодарил Министерство обороны РФ и Росгвардию за обеспечение безопасности и эффективного функционирования на ЗАЭС миссий МАГАТЭ.

"По плану сегодня [25 мая] очередная ротация и это подразумевает серьезное напряжение усилий со стороны наших силовых структур для того, чтобы все прошло без малейших рисков для представителей международных организаций. Но мы эту работу ведем вместе с Минобороны, с Росгвардией", - сказал он.

Лихачев подчеркнул, что с руководством проведены переговоры, "скорректированы наши сегодняшние точки зрения, дальнейшие действия МАГАТЭ".

"Мы понимаем и в общем хочу подчеркнуть, что физическая безопасность ЗАЭС хрупкая, очень неустойчивая, но обеспечивается в значительной степени за счет усилий МАГАТЭ", - добавил глава Росатома. 

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