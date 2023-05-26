В Южной Корее заявили, что оказывают только гуманитарную и финансовую помощь Украине

Газета The Wall Street Journal ранее писала о том, что Сеул передаст "сотни тысяч снарядов" через Вашингтон на Киеву

СЕУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Позиция Республики Корея в вопросе предоставления летального оружия Украине пока не изменилась, Сеул оказывает гуманитарную и финансовую помощь. Об этом заявил официальный представитель Министерства национальной обороны Чон Ха Гю, комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что Сеул передаст "сотни тысяч снарядов" через США на Украину.

"Позиция правительства относительно помощи Украине остается неизменной, в сообщении The Wall Street Journal от 24 мая есть неточности", - сказал Чон Ха Гю. "Наша страна, будучи членом международного сообщества, продолжает оказывать Украине финансовую и гуманитарную помощь", - добавил он.

Официальный представитель оборонного ведомства также сказал, что США и южнокорейская компания ведут обсуждение экспорта боеприпасов, но он не может рассказать о деталях консультаций. "Было много разных дискуссий и просьб, наше правительство примет соответствующие меры, рассмотрев комплексно положение на поле боя на Украине и гуманитарную ситуацию", - добавил он, указав еще раз, что на данный момент изменений в позиции нет.

The Wall Street Journal в среду со ссылкой на источники сообщила, что Сеул и Вашингтон достигли "конфиденциальных договоренностей" о том, что Южная Корея передаст снаряды США, которые, в свою очередь, готовятся отправить их на Украину. По данным газеты, речь идет о "сотнях тысяч артиллерийских снарядов".

В среду на слушаниях в парламенте глава управления национальной безопасности президентской администрации Чо Тхэ Ён заявил, что Сеул не планирует поставлять боеприпасы Украине напрямую или через Польшу.