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ТАСС

Пентагон: Запад надеется в ближайшие недели начать готовить ВСУ к применению F-16

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Sergei Grits

По словам главы ведомства Ллойда Остина, поставка Киеву истребителей четвертого поколения "еще больше укрепит потенциал украинских ВВС в долгосрочной перспективе"

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Коллективный Запад рассчитывает начать подготовку украинских военных летчиков для применения истребителей-бомбардировщиков F-16 в ближайшие недели. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в четверг на очередном заседании созданной западными государствами многосторонней группы, которая координирует оказание Киеву военной помощи.

"На прошлой неделе [американский] президент [Джо] Байден объявил, что Соединенные Штаты поддержат совместные с союзниками и партнерами усилия, направленные на то, чтобы подготовить украинских пилотов к применению самолетов четвертого поколения, в том числе истребителей F-16. Мы надеемся, что эта подготовка начнется в предстоящие недели", - заявил Остин.

По его словам, это "еще больше укрепит потенциал украинских ВВС в долгосрочной перспективе". "И это дополнит наши договоренности в сфере безопасности, ориентированные на краткосрочную и среднесрочную перспективы", - отметил шеф Пентагона.

Байден сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Японии, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16. Согласно изложенной им информации, речь идет о "части долгосрочного обязательства" Запада, направленной на укрепление "способности Украины обеспечивать самооборону". При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Киева к контрнаступлению.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и что Москва учтет это в своих планах.

Между тем посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что решения по F-16 и высказывания американского руководства, фактически поддержавшего угрозы Киева относительно вылазок в Крыму, демонстрируют отсутствие у США заинтересованности в мире. Как констатировал дипломат, Вашингтон продолжает разжигать пламя конфликта. 

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Япония
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F-16
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