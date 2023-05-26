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ТАСС

Швеция заявила, что украинские пилоты потренируются летать на истребителях королевства

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Министры обороны Украины и Швеции Резников и Йонсон
Министры обороны Украины и Швеции Резников и Йонсон.
Источник изображения: topwar.ru

По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, это можно рассматривать как первый шаг к тому, чтобы Киев приобрел у Стокгольма истребители

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Украинские пилоты получат возможность совершить тренировочные полеты на шведских истребителях JAS 39 Gripen. Им также будет разрешено обучаться на тренажерах, сообщил в четверг в интервью телеканалу TV4 министр обороны Пол Йонсон.

"Речь идет об ориентационном обучении, это дает Украине возможность для принятия будущих решений по оснащению своей обороны", - пояснил министр, отметив, что обучение можно рассматривать как первый шаг к тому, чтобы Украина приобрела шведские истребители.

В то же время Йонсон уточнил, что имеющиеся у Швеции самолеты нужны ей самой, поэтому в настоящее время нецелесообразно направлять их Украине. Киев несколько раз запрашивал у Швеции планы JAS 39 Gripen.

Йонсон и министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин в настоящее время находятся с визитом в Украине. В программе - посещение воинских частей, которые уже используют шведскую военную технику. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швеция
Продукция
Gripen NG
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