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Вестник Мордовии

РГ: танки Leopard 1A5-DK начали осваивать украинские экипажи

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Танкисты ВСУ приступили к освоению Leopard 1A5-DK на одном из полигонов, расположенных в Восточной Европе. Как отмечает проект "РГ: русское оружие", такие бронемашины были сняты с вооружения сухопутных войск Дании и законсервированы, теперь же их восстановлением занимается германская компания FFG.

Как ожидается, в первой партии передадут не менее трех десятков единиц техники, этого достаточно, чтобы сформировать один батальон. Общее же число Leopard 1A5-DK у ВСУ может составлять около 180-ти.

Эта модификация создана на основе Leopard 1A3, она имеет сварную башню характерной угловатой формы с разнесенной броней. Такое конструкторское решение несколько повысило уровень защищенности по сравнению с самыми ранними моделями. В то же время толщина лобовой детали корпуса осталась неизменной - всего 70 мм.

По нынешним меркам, огневая мощь 105-мм пушки L7A3 считается недостаточной, что ранее неоднократно подтверждалась во время испытательных стрельб по полученным танкам, эксплуатировавшимся в армии ГДР.

Необходимо отметить, что Leopard 1, хоть и задействовались в операциях на территориях бывшей Югославии и в Афганистане, но никогда не сражались с реальными Т-54/55, Т-62 или Т-72 советского производства. Версия А5 получила усовершенствованную систему управления огнем с тепловизионными каналами прицелов, но этого недостаточно, чтобы успешно противостоять современным российским образцам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Дания
Югославия
Продукция
Leopard-1
Т-62
Т-72
Проекты
ИТ
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