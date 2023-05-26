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ТАСС

В Сеуле назвали успешным запуск ракеты "Нури"

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Ракета-носитель "Нури"
Ракета-носитель "Нури".
Источник изображения: © Yonhap via REUTERS

Ракета достигла заданной высоты на орбите - 550 км над Землей - и вывела в космос восемь спутников

СЕУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Третий запуск южнокорейской ракеты "Нури" прошел успешно. Об этом заявил в четверг министр науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея Ли Чжон Хо.

"Докладываю, что третий запуск ракеты нашей собственной разработки завершился успешно", - приводит его слова агентство Yonhap.

Запуск ракеты состоялся в четверг в 18:24 по местному времени (12:24 мск) с  космодрома Наро. В среду запуск был отменен из-за технических проблем. Ракета достигла заданной высоты на орбите - 550 км над Землей. Спутники выведены в космос.

Это был третий запуск ракеты "Нури" южнокорейской разработки. В этот раз на ее борту находились малый спутник NEXTSat-2 и семь сверхмалых космических аппаратов стандарта CubeSat. Вместе с дополнительной аппаратурой масса полезного груза достигала 504 кг. Сама ракета весит 200 тонн.

В октябре 2021 года состоялся первый пуск "Нури". Ракета сумела достичь заданной высоты (700 км), но вывести макет спутника на орбиту не удалось. 21 июня 2022 года состоялся второй запуск, он был признан успешным. Южная Корея вывела на орбиту макет спутника массой 1,3 тонны, а также спутник для проверки характеристик полета. 

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Страны
Южная Корея
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