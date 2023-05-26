Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея вошла в "космическую семерку" наряду с РФ, США и КНР

Несколько часов назад была успешно запущена ракета "Нури", которая вывела на орбиту восемь спутников

СЕУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Южная Корея вошла в "большую семерку космических держав" наряду с Россией, США и КНР после третьего успешного запуска ракеты "Нури", которая вывела на орбиту восемь спутников. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль, поздравляя разработчиков.

"Успех третьего запуска "Нури" - это подвиг, который провозглашает, что Южная Корея вошла в "большую семерку космических держав", - привело его слова в четверг агентство Yonhap. Юн Сок Ёль отметил, что до настоящего момента только Россия, США, Франция, Япония, Китай и Индия смогли вывести на орбиту Земли отечественные спутники при помощи отечественных ракет.

Запуск ракеты состоялся в четверг в 18:24 по местному времени (12:24 мск) с южнокорейского космодрома Наро. Ракета достигла заданной высоты на орбите - 550 км над Землей и вывела в космос восемь спутников: малый спутник NEXTSat-2 и семь сверхмалых космических аппаратов стандарта CubeSat. Вместе с дополнительной аппаратурой масса полезного груза достигала 504 кг. Сама ракета весит 200 тонн.

Это уже третий запуск ракеты "Нури". В октябре 2021 года она смогла достичь заданной высоты (700 км), но вывести макет спутника на орбиту не удалось. 21 июня 2022 года состоялся второй запуск, он был признан успешным. Южная Корея вывела на орбиту макет спутника массой 1,3 тонны, а также спутник для проверки характеристик полета.