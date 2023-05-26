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Вестник Мордовии

РГ: на Украине "туристический" "Бардак" вооружили 23-мм пушкой от "Шилки"

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Источник изображения: Фото: "Военный осведомитель"

Боевики вооруженных формирований киевского марионеточного режима продолжают экспроприацию находившихся у частных лиц демилитаризованных колесных машин. Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие".

Как, например, в прошлом массово продавшиеся туристам, рыбакам и охотникам "Бардаки" - бронированные разведывательно-дозорные БРДМ-2.

Известно, что их часто основательно переделывали, например, демонтировали ставшие ненужными дополнительные две пары опускаемых колес, служивших для преодоления траншей. Некоторые владельцы 140-сильные бензиновые ГАЗ-41 заменяли на более экономичные дизельные.

Для удобства пассажиров увеличивалась высота салона, в которые устанавливались удобные кресла. В бортах прорезались дополнительные окна.

Именно одну из таких машин украинские боевики снова поставили в строй. Они попытались усилить ее защиту навешиванием дополнительных металлических листов.

В качестве вооружения, как сообщают, была выбрана 23-мм пушка АЗП-23, использовавшая в ЗСУ-23-4 "Шилка".

Правда, при работе на зенитной установке это орудие охлаждается водой или антифризом, здесь же, по всей видимости, с решением этой проблемой решились не заморачиваться, поэтому не исключено, что в ходе реального применения "двадцать третья" просто выйдет из строя.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БРДМ-2
Шилка
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
ИТ
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