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ТАСС

В Пентагоне заявили, что в центре внимания Запада остаются поставки Киеву средств ПВО

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/Sgt. Alexandra Shea

По словам министра обороны США Ллойда Остина, России "не удалось установить превосходство в украинском воздушном пространстве"

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Поставки Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) остаются в центре внимания коллективного Запада. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в четверг на очередном заседании созданной западными государствами многосторонней группы, которая координирует оказание Киеву военной помощи.

"Мы помогли Украине защитить свое небо. Мы не ослабим таких усилий", - сказал глава Пентагона. Как он при этом утверждал, "России не удалось установить превосходство в украинском воздушном пространстве". "Поэтому средства противовоздушной обороны вновь станут крупным фокусом внимания на наших обсуждениях и сегодня", - отметил Остин. 

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Россия
США
Украина
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