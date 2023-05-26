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ЦАМТО

ВМС США заказали девятый танкер-заправщик класса "Джон Льюис"

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Эсминец ВМС США во время маневров Sea Breeze 2021 в Черном море
Эсминец ВМС США во время маневров Sea Breeze 2021 в Черном море.
Источник изображения: Efrem Lukatsky/AP

ЦАМТО, 25 мая. Минобороны США объявило о подписании с General Dynamics National Steel and Shipbuilding Co (GD-NASSCO) дополнительного контракта на разработку рабочего проекта и постройку танкера-заправщика класса "Джон Льюис" – T-AO 213.

Контракт стоимостью 736,161 млн. долл. является реализацией опциона к базовому соглашению и увеличивает его общую стоимость до 5,5 млрд. долл.

Работы будут выполняться на предприятиях компании в Сан-Диего (шт.Калифорния, 58%), Айрон-Маунтин (шт.Мичиган, 8%), Крозе (шт.Вирджиния, 5%), Белойте (шт.Висконсин, 4%), Мехикали (Мексика, 4%), Чула-Висте (шт.Калифорния, 2%), Чесапике (шт.Вирджиния, 2%), Нэшнл-Сити (шт.Калифорния, 1%), Питтсбурге (шт.Пенсильвания, 1%), Уолполе (шт.Массачусетс, 1%) и других производственных площадках (14%). Как заявлено, полностью соглашение будет выполнено к марту 2028 года.

Планируется, что строительство судна начнется в третьем квартале 2025 года. T-AO 213 станет девятым кораблем класса "Джон Льюис".

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2016 года по итогам конкурса GD-NASSCO заключила с командованием ВМС США контракт стоимостью 640,207 млн. долл. на разработку детального проекта и постройку головного танкера-заправщика класса T-AO 205 "Джон Льюис". Соглашение включало опционы на постройку пяти дополнительных судов.

Резка стали для постройки (T-AO 205) "Джон Льюис" началась в сентябре 2018 года. Судно было передано ВМС США в июле 2022 года.

На текущий момент заключены контракты на поставку восьми судов серии. Сейчас в стадии постройки находятся пять из них: (T-AO 206) "Харви Милк", (T-AO 207) "Эрл Уоррен", (T-AO 208) "Роберт Ф.Кеннеди", (T-AO 209) "Люси Стоун" и (T-AO 210) "Соджорнер Трут". Планируется, что "Харви Милк" будет передан ВМС США в конце этого года.

В августе 2022 года командование ВМС США заключило с GD-NASSCO контракт стоимостью 890 млн. долл. на разработку рабочего проекта и постройку двух новых танкеров-заправщиков серии, T-AO 211 и T-AO 212. Соглашение включало опцион на постройку T-AO 213.

Программа предусматривает закупку в конечном итоге до 20 новых танкеров-заправщиков, которые заменят устаревшие суда T-AO 187 класса "Генри Дж.Кайзер".

Корабли войдут в состав командования морских перевозок ВМС США. Танкер-заправщик класса "Джон Льюис" предназначен для снабжения надводных кораблей ВМС США в море, а также доставки горюче-смазочных материалов для самолетов палубной авиации. Кроме того, обеспечивается доставка небольших объемов свежего и замороженного продовольствия, запасов питьевой воды. Совместно с транспортами общего назначения T-AKE новые танкеры-заправщики будут применяться для поддержки в море авианосных ударных групп и амфибийно-десантных групп.

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Страны
Мексика
США
Компании
General Dynamics
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