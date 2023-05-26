«Убедились в ряде преимуществ китайской самоходки в сравнении с российской «Мста-С»: Эфиопия закупает колёсные гаубицы SH-15

Источник изображения: topwar.ru

Большинство стран Африки долгое время ориентировались на советские, а затем российские боевые системы, в том числе благодаря их более низкой стоимости и простоте в эксплуатации в сравнении с западными аналогами. Однако постепенно китайская оборонка начинает вытеснять экспорт из РФ. В частности, это касается артиллерийского вооружения.

Так, в Эфиопии были замечены китайские 155-мм колёсные самоходки SH-15 6х6, оснащённые бронированным корпусом. Ранее, в ходе войны в Тиграе 2020-2022 годов, местная армия уже опробовала изделия из КНР – буксируемые орудия Norinco AH2, которые использовались наряду с советскими пушками Д-20 и САУ «Мста-С».

После войны в Тиграе армейское командование убедилось в ряде преимуществ китайской самоходки по сравнению с «Мста-С» российского производства

- отмечается в издании 21AAR.

SH15 не сложно отличить от более ранних моделей гаубиц Norinco, выпускавшихся на грузовом шасси. Машина узнаваема благодаря трехосной подвеске и шести опорным колесам, низкому дорожному просвету, двойной кабине с заметным зазором на крыше, который используется для размещения ствола гаубицы, оснащенного цилиндрическим дульным тормозом. Боеприпасы расположены в ящиках, установленных по обе стороны станины.

Источник изображения: topwar.ru

Основным преимуществом колёсных САУ по сравнению с гусеничными, такими как «Мста-С», является более низкая цена, менее обременительные по стоимости и сложности обслуживание и ремонт. При это о каких-то, если можно так выразиться, боевых преимуществах, речи не идёт.

Среди других китайских изделий, закупаемых эфиопской армией, можно указать гусеничный БТР Type 85/89, колесный БТР Type 90, 302-мм РСЗО Weishi. Однако, как указывается в издании, местное командование сохраняет приверженность зенитным средствам российского производства, организуя ПВО вокруг плотины «Великого возрождения». Постройка данного сооружения продолжается, несмотря на активные протесты и угрозы со стороны Судана и находящегося далее вниз по течению Нила Египта.