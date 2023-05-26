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ЦАМТО

Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи на сумму 109 млн. евро

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Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: Suojelupoliisi

ЦАМТО, 25 мая. Финляндия поставила Украине 16-й пакет военной помощи стоимостью 109 млн. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило финское минобороны.

"Это уже шестнадцатая поставка военной техники из Финляндии на Украину. Она включает, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. Оценочная стоимость техники, входящей в эту партию, составляет 109 млн. евро", – говорится в сообщении.

Общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Украине, составляет 1,1 млрд. евро, уточняется в сообщении.

Информация о точном содержании, способах и сроках доставки вооружения не разглашается.

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Страны
Украина
Финляндия
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