Корвет ТОФ "Герой РФ Алдар Цыденжапов" обеспечил проведение заводских ходовых испытаний корвета "Резкий"

ЦАМТО, 25 мая. Экипаж корвета Тихоокеанского флота "Герой РФ Алдар Цыденжапов" обеспечил проведение корветом "Резкий", построенного для ТОФ, проверку многофункционального радиолокационного комплекса (МФ РЛК) в заливе Петра Великого.

Во время выхода в море сдаточная команда корвета "Резкий" совместно с его экипажем успешно провели испытания корабельного радиолокационного комплекса.

Накануне перед началом отработки упражнений с корветом "Герой РФ Алдар Цыденжапов" экипаж корвета "Резкий" отработал юстировку МФ РЛК, а также тарировку лага.

Также в одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж корвета "Резкий" провел прочностные испытания артиллерийской установки АУ А-190 с выполнением учебно-артиллерийских стрельб.

Кроме того, приемо-сдаточная команда провела испытания гидроакустической станции "Минотавр-М" и гидроакустического комплекса "Заря-2".

Ранее экипажи Ка-27ПС и Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ провели палубные испытания корвета в заливе Петра Великого, в ходе которых совершили несколько облетов корабля и проверили его радиотехническое вооружение, системы связи и управления авиацией.

Справочно:

Корвет "Резкий" – четвертый в серии многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380. Был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2016 году. В конце октября 2021 года в транспортном доке "Зея" он был доставлен во Владивосток для достройки и дооборудования на сдаточной базе Амурского судостроительного завода, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.