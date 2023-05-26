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ЦАМТО

Корвет ТОФ "Герой РФ Алдар Цыденжапов" обеспечил проведение заводских ходовых испытаний корвета "Резкий"

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Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ВМФ РФ на учениях «Морское взаимодействие-2021»
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ВМФ РФ на учениях «Морское взаимодействие-2021».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

ЦАМТО, 25 мая. Экипаж корвета Тихоокеанского флота "Герой РФ Алдар Цыденжапов" обеспечил проведение корветом "Резкий", построенного для ТОФ, проверку многофункционального радиолокационного комплекса (МФ РЛК) в заливе Петра Великого.

Во время выхода в море сдаточная команда корвета "Резкий" совместно с его экипажем успешно провели испытания корабельного радиолокационного комплекса.

Накануне перед началом отработки упражнений с корветом "Герой РФ Алдар Цыденжапов" экипаж корвета "Резкий" отработал юстировку МФ РЛК, а также тарировку лага.

Также в одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж корвета "Резкий" провел прочностные испытания артиллерийской установки АУ А-190 с выполнением учебно-артиллерийских стрельб.

Кроме того, приемо-сдаточная команда провела испытания гидроакустической станции "Минотавр-М" и гидроакустического комплекса "Заря-2".

Ранее экипажи Ка-27ПС и Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ провели палубные испытания корвета в заливе Петра Великого, в ходе которых совершили несколько облетов корабля и проверили его радиотехническое вооружение, системы связи и управления авиацией.

Справочно:

Корвет "Резкий" – четвертый в серии многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380. Был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2016 году. В конце октября 2021 года в транспортном доке "Зея" он был доставлен во Владивосток для достройки и дооборудования на сдаточной базе Амурского судостроительного завода, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
А-190
Ка-27ПЛ
Ка-27ПС
Пётр Великий
Компании
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Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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