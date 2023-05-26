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Военное обозрение

На Украине публикуют кадры, на которых танк Challenger-2 на полигоне преодолевает препятствие в виде «зубов дракона»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские Telegram-каналы, авторами которых, как утверждается, являются военнослужащие ВСУ, публикуют снятые на одном из полигонов кадры, на которых британский танк Challenger-2 сдвигает с места бетонное препятствие в виде "зубов дракона". Таким типом укреплений, как правило, оборудуются российские линии обороны на некоторых участках линии боевого соприкосновения.

Для того чтобы танк мог сдвинуть с места препятствие, к нему присоединен, по всей видимости, отвал бульдозера. Однако подобный способ прорыва российской линии обороны представляется весьма сомнительным в силу того, что дополнительное не предусмотренное конструкторами оборудование, установленное на военной технике, значительно снижает ее скорость и маневренность, что может стать критичным в условиях боевых действий, при которых ведется плотный огонь из артиллерии, и сделать танк легкой мишенью. К тому же, судя по видео, украинские военные на своем полигоне сумели сдвинуть лишь один ряд подобных заграждений, при том, что линия обороны ВС РФ оборудуется как минимум двумя рядами "зубов дракона". Мало того, эти бетонные конструкции обычно сцепляются стальными тросами.

Ранее сообщалось, что глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что на Украину поставлены все обещанные Киеву танки Challenger 2 в количестве 28 единиц. Вместе с танками в украинскую армию поставлено некоторое количество запчастей к ним. На территории Великобритании до этого было проведено обучение украинских экипажей для боевых машин этого типа.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Challenger 2
Компании
Минoбороны РФ
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