В Белоруссии объяснили размещение ядерного оружия России в стране

МО Белоруссии назвало размещение нестратегического ядерного оружия ответом недругам

МИНСК, 25 мая - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещение нестратегического ядерного оружия в республике является ответом на агрессивную политику недружественных стран.

"Для обеспечения военной безопасности, в том числе защиты западных границ Союзного государства, в Республике Беларусь пристальное внимание уделяется вопросам готовности и способности вооруженных сил выполнить задачи по предназначению", - сказал он в ходе двусторонней встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии.

По словам Хренина, в рамках военного и военно-технического сотрудничества между странами приняты меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащению новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитной ракетной системой С-400. Также проведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении.

"Кроме того, в условиях несоблюдения гарантий безопасности, данных Республике Беларусь в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года, а также непрекращающейся воинственной риторики, подкрепленной практическими действиями в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации со стороны стран "коллективного" Запада, по поручению глав наших государств организована работа по размещению на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия Российской Федерации. Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе", - отметил Хренин.

Он сообщил, что "реализованные и спланированные мероприятия еще раз подчеркивают стратегический формат существующего взаимодействия между нашими ведомствами". "Республика Беларусь и в будущем решительно нацелена на укрепление и развитие тесного сотрудничества в интересах обеспечения безопасности Союзного государства", - сказал министр обороны Белоруссии.