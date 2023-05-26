Южнокорейская ракета "Нури" вывела восемь спутников на орбиту Земли

Ракета достигла заданной высоты и завершила все этапы полета

СЕУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Южнокорейская ракета "Нури" в четверг достигла заданной высоты, вывела восемь спутников на орбиту и завершила все этапы полета. Об этом сообщили в Министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Трансляция пуска велась на YouTube-канале ведомства. Запуск ракеты состоялся в соответствии с объявленным ранее планом - в 18:24 по местному времени (12:24 мск). Запуск в среду был отменен из-за технических проблем.

Ракета достигла заданной высоты на орбите - 550 км над Землей. Власти сообщили, что "Нури" завершила полет, данные о нем анализируются.

Это был третий запуск ракеты "Нури" южнокорейской разработки. В этот раз на ее борту были малый спутник NEXTSat-2 и семь сверхмалых космических аппаратов стандарта CubeSat.

В октябре 2021 года состоялся первый пуск "Нури". Она сумела достичь заданной высоты (700 км), но вывести макет спутника на орбиту не удалось. 21 июня 2022 года состоялся второй запуск, он был признан успешным. Южная Корея вывела на орбиту макет спутника массой 1,3 тонны, а также спутник для проверки характеристик полета.