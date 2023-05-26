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ЦАМТО

ВМС Португалии в июне планируют объявить тендер по закупке морской платформы для беспилотных комплексов

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Флаг страны Португалия.

ЦАМТО, 25 мая. ВМС Португалии планируют объявить тендер, предусматривающий строительство нового корабля в качестве морской платформы для беспилотных комплексов в различных средах.

Как сообщает Janes.com, стоимость самого корабля по проекту, получившему обозначение Pilar I, составит 132 млн. евро (142 млн. долл.). Португальские ВМС планируют ввести в эксплуатацию многофункциональную морскую платформу в 2026 году.

Тендер на проектирование и строительство многофункциональной военно-морской платформы (Plataforma Naval Multifuncional) планируется опубликовать в середине июня в официальном бюллетене Португалии и в официальном журнале Европейского союза. Об этом заявил Janes.com руководитель проекта капитан Хорхе Мануэль Местре Домингуш.

Он добавил, что приобретение данного многоцелевого модульного корабля будет финансироваться в рамках "Плана восстановления и устойчивого развития Европейского союза" (также известного как NextGenerationEU).

Корабль будет спроектирован так, чтобы его можно было сконфигурировать в соответствии с широким спектром выполняемых задач. В основном он будет задействован в операциях по морскому наблюдению, исследованию и разведке, выполнять авианосную функцию, осуществлять помощь пострадавшим в стихийных бедствиях и использоваться в гуманитарных операциях.

Как сообщал ресурс Navalnews.com, проект был анонсирован в конце июня прошлого года. Корабль, задуманный в соответствии с новой концепцией эксплуатации морских платформ, будет использовать авиационные, надводные и подводные роботизированные / беспилотные системы, а также станет платформой для исследований и испытаний новых средств и концепций.

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Страны
Португалия
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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