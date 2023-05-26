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ТАСС

ЧТЗ увеличил выпуск двигателей для танков на 12% в сравнении с уровнем холодной войны

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ЧТЗ
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ).
Источник изображения: Военно-промышленный курьер

По словам директора концерна по особым поручениям Игоря Мешкова, такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю завода

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ - "Уралтрак", в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") по итогам I квартала 2023 года превысил выпуск дизельных двигателей на 12% в сравнении с показателями времен холодной войны. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе концерна.

"На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива. По итогам работы I квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ", - приводятся в сообщении слова директора концерна по особым поручениям Игоря Мешкова.

ЧТЗ является основным заводом - изготовителем дизельных двигателей для российской бронетанковой техники. Челябинскими двигателями оснащены танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ "Терминатор", различные артиллерийские самоходные установки. Выпуск дизельных двигателей для нужд Минобороны является одной из ключевых производственных компетенций предприятия.

В годы Великой Отечественной войны, в частности, на ЧТЗ был организован выпуск танков Т-34, который считается лучшим танком своего времени. Эти боевые машины стали самыми массово выпускаемыми в СССР.

После окончания Второй Мировой войны Т-34 активно экспортировался в дружественные СССР страны. Танки этого типа принимали участие во многих вооруженных конфликтах в Европе, Азии и Африке. По данным справочника Military Balance, в 2018 г. Т-34 числились на вооружении девяти стран: Вьетнама, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Йемена, Кубы, Лаоса, Республики Конго, КНДР и Намибии. 

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БМПТ Рамка-99
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Т-90 "Владимир"
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Уралвагонзавод
ЧТЗ-УРАЛТРАК
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