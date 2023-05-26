Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила

Advance: Зеленский продолжал бессмысленную оборону Артемовска ради получения оружия Запада

Киев сотворил из Артемовска миф о "непобедимой крепости Бахмут", пишет Advance. Было понятно, что город обречен на неминуемую сдачу. Но Зеленскому нужно было доказывать Западу целесообразность поставок оружия.

Д. Марьянович

Судя по всему, битва за Артемовск (Бахмут) завершена. Российская сторона утверждает, что взяла весь город целиком. Украинская сторона, в свою очередь, заявляет, что город все еще не полностью потерян. Хотя украинцы сегодня уже тщательно подбирают слова, чтобы определенной недосказанностью сгладить то, что сегодня уже совершенно очевидно.

Украина просто не могла смириться с падением Артемовска, сколько бы к этому ни готовилась. В подобные моменты на сцену обычно выходят специалисты по устранению ущерба, но не военного, а репутационного, психологического, и задача у них не из легких. Киев должен представить объяснения не только падения Артемовска, поскольку это само по себе это не так уж трудно, но и того, почему украинцы так активно его защищали даже после того, как стало вполне очевидно: в этой битве Россия рано или поздно возьмет верх благодаря численности российских сил.

Киев, только если он всерьез не рассчитывает на третью мировую войну, а мы будем надеяться, что не рассчитывает, так вот Киев понимает, что у него нет столько войск, сколько он потратил на попытки взять город и удержать его. Тогда каков план? Ввести войска НАТО на фронт, раздав в ускоренном режиме натовским бойцам украинское гражданство, чтобы они могли называть себя добровольцами? Конечно, подобное не удалось бы. Россияне уже заявили, что даже появление F-16 на Украине будут расценивать как прямое участие Североатлантического альянса в вооруженном конфликте.

Из Артемовска сотворили миф, и в этом участвовали обе стороны. Ничего нового. Похоже, у любой войны должно быть нечто подобное. Некоторые вещи у людей просто не меняются, какой бы год ни стоял на дворе, и какими бы модернизированными ни были войны в других, технических аспектах. Потребность в военной мифологии все еще остается огромной.

Гитлер проиграл свое вторжение в Советский Союз во многом из-за переброски большого количества сил под Сталинград. Этот город был важен со стратегической точки зрения, но еще важнее он был в мифологическом плане. Целью стало захватить город, который носил имя врага — тогдашнего советского лидера Иосифа Сталина. В итоге битва за Сталинград стала величайшей в истории человечества. Сотни тысяч солдат погибли в жестокой борьбе за город на Волге. Советские потери, вероятно, были больше, однако по итогу это не столь важно, ведь победу там одержал СССР.

Пока битва продолжалась, некоторые уже говорили о том, что если немцы проиграют битву за Сталинград, они проиграют войну. Так и случилось. Военная мифология, возможно, соткана только из слов, а не из чего-то ощутимого и материального, но слово двигало человеком с незапамятных времен, и, как оказалось, оно неумолимо. Даже в официально безбожном Советском Союзе некоторые воспринимали победу под Сталинградом как вмешательство небесных сил. Смогла бы Красная армия защитить Волгоград? Может, и нет, но Сталинград они защитили и в итоге победили нацистскую Германию.

В случае Артемовска (Бахмута) название не играет такого большого значения, хотя русские предпочитают называть его прежним советским названием Артемовск. Тем не менее миф все равно родился. Гибли там не сотнями тысяч, как в Сталинграде, а десятками тысяч, но сама битва продолжалась почти в два раза дольше (девять месяцев и три недели).

Когда еще прошлой осенью и зимой стало понятно, что русские намерены любой ценой взять Артемовск, чтобы превратить его в точку, откуда они дальше двинутся на запад, у украинской власти и солдат оставалось мало вариантов. Они могли либо укреплять оборону на направлениях, куда российские силы планировали пойти, либо могли попытаться своими силами защитить город, пусть это и казалось невозможным.

Некоторые, причем не только в Киеве, но и среди западных украинских союзников, сильно перепугались, когда на горизонте замаячил окончательный исход. Якобы сам президент Владимир Зеленский упорно настаивал на том, чтобы защищать Артемовск любой ценой. Но с какой целью, если в итоге он все равно падет? Да, всегда остается шанс. Упорное украинское сопротивление могло деморализовать российские войска, и, весьма вероятно, так и случилось, а подобное состояние всегда может, по крайней мере теоретически, привести к цепной реакции и потере контроля над ситуацией даже в самом Кремле. С другой стороны, хотя и было понятно, что Артемовск обречен на неминуемую сдачу, каждый день обороны служил напоминанием о том, что Украина не сломлена, и что она может оказывать такое сопротивление, на которое до 24 февраля 2022 года никто и не надеялся.

В таком вооруженном конфликте, как украинский, восприятие играет исключительно важную роль. Я не скажу, что восприятие решает все, но в принципе это не далеко от истины. Пока Украине удается, сочетая военные успехи и непримиримую военную риторику, мотивировать Запад и доказывать ему целесообразность поставок ей оружия, она будет его получать. Кроме того, если Украине удастся поднять риторику на уровень выше, то ей поставят и новые типы вооружений. В этом смысле Владимир Зеленский проявил себя как чрезвычайно эффективный лидер. Сторонники, возможно, воспринимают его успехи как должное, а противники заранее отвергают их и обесценивают. Однако иногда стоит послушать его речи, а на самом деле даже шоу, с нейтральных позиций. Например, его речь в Конгрессе США. Вероятно, ее составлял не он сам, да и вообще почти ни один политик не готовит себе речи самостоятельно. Но каждое удачно подобранное слово в этой речи "дошло" до среднего американского конгрессмена вне зависимости, республиканец его слушал или демократ. Соединенные Штаты Америки все еще более склонны, чем Европа, несмотря на всю свою развитость и внешне внимательный подход к сложным темам, "клевать" на инфантильные фразы типа "мы против них" и "наши ценности".

Владимир Зеленский — человек, который, об этом стоит сказать еще раз, по профессии является актером, а не политиком, и он довел описанный процесс до абсолютного максимума и недавно уже практически обеспечил Украине поставки самолетов F-16.

Но реальность настигает риторику и мифологию. Чтобы придать своему нарративу осмысленность, Зеленскому пришлось сотворить из Артемовска (Бахмута) миф. И ему это удалось, так что даже образованные политики на Западе, как малые дети, поверили в сказки о каком-то "непреодолимом сопротивлении". Русские же, в свою очередь, в такие моменты прибегают к своему собственному историческому опыту и напоминают, что город не может устоять, если его уже практически не осталось. Мы знаем, например, как поступили с Грозным, чтобы уничтожить чеченских боевиков.

Вчера Владимир Зеленский сравнил Артемовск с Хиросимой после американского ядерного удара, что могло прозвучать претенциозно и даже оскорбительно. Ясно, что разрушения несопоставимы, и Владимир Зеленский сам об этом сказал. Однако на первый взгляд картины действительно похожие. Артемовск, как видно, просто сравняли с землей. Точно так же выглядел Мариуполь, а ранее и Буча под Киевом, и поэтому все немедленно изъявили желание в рекордные сроки восстановить их благообразный вид. Та же судьба может постигнуть и Артемовск, хотя фразы, которые сейчас произносит Владимир Зеленский, больше не будут звучать для западных ушей так же драматично, а кроме того, его положение осложнено тем фактом, что ему нельзя признавать падение города.

Украинские войска утверждают, что продвигаются с флангов, и речь даже идет о возможном окружении. Учитывая, что русские продолжают получать там подкрепление, подобное окружение крайне трудно реализовать. Но сейчас подобные утверждения весьма удобны и уместны, ведь нужно же что-то говорить, чтобы сбить пламя пожара.

Неужели это первая российская военная победа за последние десять месяцев? Да, если говорить о победе таких масштабов. За это время еще прошла битва за Соледар, которая завершилась победой русских сил, где тоже ключевую роль сыграли бойцы "Вагнера". Однако дело в том, что ситуация на фронте была неспокойной с августа прошлого года, и только фронтовая линия оставалась в целом неизменной. Все это время в Артемовске была "мясорубка", в которой перемалывались украинские и российские силы. Конечные итоги потерь однажды придется подвести, но и сейчас понятно, что Украина, судя по всему, потеряла очень много своих лучших бойцов, ведь именно таких отправляли в Артемовск, чтобы они могли держаться там как можно дольше. Россия потеряла больше всего бойцов "Вагнера", но жалеть о них, по-видимому, никто особо не будет, если учитывать, что Пригожин набирает их из числа заключенных.

Битвы, которые заявляются как поворотные моменты, в итоге таковыми и являются. Так было со Сталинградом во Вторую мировую войну, с Алеппо в Сирии, и то же может повториться теперь с Артемовском. Что дальше? Идти по пути эскалации или мира? Если Запад действительно решил отправить современные военные самолеты Киеву, то очередного витка эскалации не избежать.

А где же украинское контрнаступление, о котором говорят каждый день на протяжении многих месяцев, а оно все еще не материализовалось? Сейчас больше ждать нечего. Киеву придется выложить все карты на стол, если их у него достаточно. В противном случае он будет вынужден искать возможности сесть за стол переговоров, вместо карточного, так как российские силы после Артемовска могут продолжить продвигаться вперед, а Владимир Зеленский не сможет их еще долго сдерживать. Точнее он бы и мог, но украинские войска, которые много месяцев кормят мифом о непреодолимом сопротивлении "крепости Бахмут", могут взбунтоваться против нынешних политических властей.

Комментарии читателей:

rentijer1

Отличная статья, но я с ней совершенно не согласен. Запад помогает Украине не из-за "восприятия", а потому что решил воевать до последнего украинца. Это он сам формирует восприятие.

SHOSH

Я впервые слышу, что русские победили в Артемовске благодаря своей многочисленности. Возможно, я читаю не те источники, но они утверждают, что у украинцев было численное превосходство. Именно этот факт и беспокоит Киев и его спонсоров, так как они очень много вложили в эту битву, особенно в плане людей. У русских точно было преимущество в артиллерии и в воздухе. Для Киева это должна была быть операция по стабилизации передислоцированных осенью и недостаточно многочисленных российских сил. А получилось иначе. Теперь Артемовск превратился в символический русский Сталинград, хотя эту битву и заявляли как переломный момент для Киева.

davor55

США, конечно, одобрят отправку F-16, но не отправят их, чтобы, как и прежде, оставаться третьей стороной. Как будто США не "прямой участник". Вероятно, они втянут какую-нибудь европейскую страну, чтобы ее аэродромы стали законной целью для российских войск, ведь на Украине или там, что когда-то называли Украиной, больше нет ни одного целого аэродрома, откуда F-16 поднимались бы в воздух. Конечно, сейчас Европа для США не более чем "территория НАТО", и никаких других связей с ней нет. Европа — свалка для старого оружия и полигон для нового.

Oskar

Вероятно, Польшу.

Ogie

Да, конечно, Польшу. Похоже, единственные, кто проявляют осторожность, — это венгры, поскольку каждый раз, когда они идут против русских, им кажется, что русские дойдут до Будапешта. По крайней мере так случалось в прошлом… Никогда не знаешь, что принесет завтрашний день, а уж тем более если ты малый народ. С другой стороны, поляки могли себе позволить идти против русских, и тому есть много примеров в истории.